Украина тратит миллиарды не на те ракеты: эксперт разнес решение властей

Ракетная программа Украины сейчас вызывает много вопросов, особенно из-за заявлений Firepoint о разработке и изготовлении некоторого вооружения.

Баллистика. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что полгода военно-политическая верхушка страны пиарила ракету "Фламинго". А когда поняли, что у нее "совершенно нулевой КПД", перешли на новый проект, отметил он.

"На производство "Фламинго" потратили там наверняка не один миллиард, на "Фламинго", которые никому не нужны. Перешли на баллистику. Рассказывали о баллистике. В марте баллистика, весной баллистика, летом баллистика, осенью баллистика. А потом, когда стало ясно, что они просто баллистику, которая получает до Москвы, сделать не могут, начали говорить, что баллистика не та”, — объяснил Свитан.

Эксперт отметил, что рассказывали о "Фламинго", потом о баллистике, сейчас рассказывают о "Фрее", и предположил, что в следующем году будет какой-то новый проект.

"Обеспечивать финансирование нужно только своих государственных баллистических программ стратегического уровня ОТРК "Сапсан", ОТРК "Гром 2", проекта "Сапсан". Все, остальная туфта полна, связана с крылатыми ракетами большой дальности. Если хотите что-то далеко донести, допустим, там за 2000, 3000 км – только баллистика, но уже не твердотопливная, а жидкотопливная”, – убежден эксперт.

Свитан отметил, что Украина всегда производила преимущественно жидкотопливные ракеты.

"Практически весь спектр ракет был жидкотопливный. Да и 500 км можно жидкотопливно сделать. Просто не совсем удобно ее все-таки заправлять надо. То есть стратегическое видение должно быть в стране", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на Зеленского посыпались острые вопросы из-за обещанных ракет.



