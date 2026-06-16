Таємна зброя України: чи може країна обійтися без американських ракет за версією ШІ

Україна активно розвиває власний ракетний потенціал, намагаючись зменшити залежність від західної допомоги. Американські ATACMS, які запускаються з HIMARS, вже стали важливим інструментом для ударів по тилах противника. Однак поставки цих ракет обмежені, а політичні умови їх використання часто стримують повноцінне застосування. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи здатна Україна створити альтернативу, яка забезпечить стратегічну автономію.

Зброя України. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що протягом найближчих трьох-п'яти років Україна зможе суттєво скоротити залежність від американських далекобійних ударних ракет. Власні програми "Нептун", "Сапсан" та нові ракетно-дронові комплекси здатні забезпечити значну частину потреб у завданні ударів по тилових цілях противника. Однак повна незалежність від США виглядає малоймовірною. Насамперед через потребу в сучасній протиповітряній обороні та окремих високотехнологічних компонентах. Найреалістичніший сценарій полягає не в повній заміні американської зброї, а у створенні збалансованого арсеналу, де українські системи виконуватимуть основну частину ударних завдань.

Чат-бот Gemini припускає, що країна не зможе повністю скопіювати американський ракетний арсенал у найближчі роки, але це й не потрібно. ОПК обере асиметричний шлях. Завдяки масштабуванню реактивних безпілотників і далекобійних крилатих ракет власного виробництва, Київ зможе закрити до 80% потреб у глибоких ударах по тилу ворога. Повна заміна тактичної балістики США малоймовірна через дефіцит спецматеріалів, але українська "довга рука" стане самостійним чинником стримування вже до кінця року. Західні гроші, які зараз ідуть напряму в українську оборонку, лише прискорять цей транзит до збройної автономії.

Чат-бот Deepseek прогнозує, що найближчим часом (протягом 2026 року) Україна зможе повністю закрити власними крилатими ракетами типу "Довгий Нептун" нішу, яку зараз частково займають західні аналоги. Це дозволить бити по цілях на оперативну глибину. Однак повна відмова від американських ракет, зокрема балістичних та оперативно-тактичних систем (на кшталт "Сапсан"), є поки що недосяжною метою. Україна зіштовхнулася з об'єктивними технологічними обмеженнями, які неможливо подолати за рік навіть за умови надфінансування. Тож у середньостроковій перспективі партнерство зі США залишатиметься критично важливим, але поступово частка власної ракетної продукції зростатиме, зменшуючи залежність.

Підсумовуючи оцінки різних чат-ботів, можна зробити спільний висновок: Україна поступово рухається до суттєвого скорочення залежності від західних далекобійних ракет завдяки розвитку власного ОПК і нових ракетно-дронових систем. У найближчі роки вітчизняні розробки здатні взяти на себе значну частину ударних завдань, особливо на оперативну та тактичну глибину. Водночас повна заміна американських ракетних систем залишається малоймовірною через технологічні обмеження та потребу в окремих критичних компонентах. Найреалістичніший сценарій — це змішана модель, у якій українські ракети дедалі більше посилюють власну роль, але стратегічна взаємодія із західними партнерами зберігається.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про що можуть домовитися на таємних переговорах по Україні.