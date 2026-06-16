Украина активно развивает собственный ракетный потенциал, пытаясь снизить зависимость от западной помощи. Американские ATACMS, запускаемые с HIMARS, уже стали важным инструментом для ударов по тылам противника. Однако поставки этих ракет ограничены, а политические условия их использования часто сдерживают полноценное применение. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, способна ли Украина создать альтернативу, которая обеспечит стратегическую автономию.

Оружие Украины. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что в ближайшие три-пять лет Украина сможет существенно сократить зависимость от американских дальнобойных ударных ракет. Собственные программы "Нептун", "Сапсан" и новые ракетно-дроновые комплексы способны обеспечить значительную часть потребностей в нанесении ударов по тыловым целям противника. Однако полная независимость от США выглядит маловероятной. В первую очередь из-за необходимости современной противовоздушной обороны и отдельных высокотехнологичных компонентов. Реалистичный сценарий заключается не в полной замене американского оружия, а в создании сбалансированного арсенала, где украинские системы будут выполнять основную часть ударных задач.

Чат-бот Gemini предполагает, что страна не сможет полностью скопировать американский ракетный арсенал в ближайшие годы, но это не нужно. ОПК выберет асимметричный путь. Благодаря масштабированию реактивных беспилотников и дальнобойных крылатых ракет собственного производства Киев сможет закрыть до 80% потребностей в глубоких ударах по тылу врага. Полная замена тактической баллистики США маловероятна из-за дефицита спецматериалов, но украинская "длинная рука" станет самостоятельным сдерживающим фактором уже к концу года. Западные деньги, которые сейчас идут напрямую в украинскую оборонку, ускорят этот транзит в вооруженную автономию.

Чат-бот Deepseek прогнозирует, что в ближайшее время (в течение 2026 года) Украина сможет полностью закрыть собственными крылатыми ракетами типа "Длинный Нептун" нишу, которую сейчас частично занимают западные аналоги. Это позволит бить по целям на оперативную глубину. Однако полный отказ от американских ракет, в частности баллистических и оперативно-тактических систем (вроде "Сапсан"), является пока недостижимой целью. Украина столкнулась с объективными технологическими ограничениями, которые невозможно преодолеть через год даже при условии сверхфинансирования. Так что в среднесрочной перспективе партнерство с США будет оставаться критически важным, но постепенно доля собственной ракетной продукции будет расти, уменьшая зависимость.

Подытоживая оценки различных чат-ботов, можно сделать общий вывод: Украина постепенно движется к существенному сокращению зависимости от западных дальнобойных ракет благодаря развитию собственного ОПК и новых ракетно-дроновых систем. В ближайшие годы отечественные разработки способны взять на себя большую часть ударных задач, особенно на оперативную и тактическую глубину. В то же время полная замена американских ракетных систем остается маловероятной из-за технологических ограничений и необходимости отдельных критических компонентов. Самый реалистичный сценарий – это смешанная модель, в которой украинские ракеты все больше усиливают свою роль, но стратегическое взаимодействие с западными партнерами сохраняется.

Напомним: портал "Комментарии" писал о чем могут договориться на тайных переговорах по Украине.