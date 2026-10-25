Собаки-суперсолдати стануть реальністю: у США створюють генетично модифікованих псів для армії

У США планують створювати генетично вдосконалених собак для військових і поліцейських завдань. Стартап Warhound має намір поєднати клонування, генну інженерію та сучасне обладнання, щоб отримати витриваліших і здоровіших тварин із покращеними робочими характеристиками.

Собаки для військових завдань і служби в армії. Фото: Pixabay / Natan-sg

Якими будуть собаки нового покоління

Проєкт підтримує Colossal Biosciences — компанія, відома дослідженнями у сфері генетики та спробами відновити зниклі види. Warhound залучила 200 млн доларів фінансування, а її оцінка сягнула 1,2 млрд доларів.

Для роботи планують використовувати генетичний матеріал бельгійських малінуа та німецьких вівчарок. Ці породи вже широко застосовують у поліції та армії. Розробники хочуть не лише покращити швидкість, спритність і нюх тварин, а й зменшити ризик спадкових захворювань.

За словами представників компанії, звичайне розведення не завжди дає змогу уникнути проблем зі здоров'ям, зокрема дисплазії кульшових суглобів, погіршення зору та схильності до онкологічних захворювань. Такі проблеми можуть заважати собакам проходити підготовку.

Захист і перші результати

Генетичні зміни — лише частина задуму. Компанія Anduril планує долучитися до розробки захисних жилетів, окулярів і спорядження з датчиками, які допомагатимуть передавати інформацію провідникам.

Перші клоновані собаки можуть з'явитися на початку 2027 року. У компанії сподіваються, що протягом двох років тварини зможуть розпочати службу. Їх розглядають для пошуку вибухівки, спеціалізованих пошукових операцій та інших небезпечних завдань.

Водночас проєкт порушує питання контролю за генетичними змінами та добробуту тварин. Реальні можливості таких собак ще належить перевірити на практиці.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, що Японія виставить проти ведмедів зграї роботів-собак