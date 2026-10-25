Собаки-суперсолдаты станут реальностью: в США создают генетически модифицированных псов для армии

В США планируют создавать генетически усовершенствованных собак для военных и полицейских задач. Стартап Warhound намерен объединить клонирование, генную инженерию и современное оборудование, чтобы получить более выносливых и здоровых животных с улучшенными рабочими характеристиками.

Собаки для военных задач и службы в армии. Фото: Pixabay / Natan-sg

Какими будут собаки нового поколения

Проект поддерживает Colossal Biosciences — компания, известная исследованиями в области генетики и попытками восстановить исчезнувшие виды. Warhound привлекла 200 млн долларов финансирования, а её оценка достигла 1,2 млрд долларов.

Для работы планируют использовать генетический материал бельгийских малинуа и немецких овчарок. Эти породы уже широко применяются в полиции и армии. Разработчики хотят не только улучшить скорость, ловкость и нюх животных, но и снизить риск наследственных заболеваний.

По словам представителей компании, обычное разведение не всегда позволяет избежать проблем со здоровьем, в частности дисплазии тазобедренных суставов, ухудшения зрения и предрасположенности к онкологическим заболеваниям. Такие проблемы могут мешать собакам проходить подготовку.

Защита и первые результаты

Генетические изменения — лишь часть замысла. Компания Anduril планирует участвовать в разработке защитных жилетов, очков и снаряжения с датчиками, которые помогут передавать информацию проводникам.

Первые клонированные собаки могут появиться в начале 2027 года. В компании надеются, что в течение двух лет животные смогут приступить к службе. Их рассматривают для поиска взрывчатки, специализированных поисковых операций и других опасных задач.

В то же время проект поднимает вопросы контроля за генетическими изменениями и благополучия животных. Реальные возможности таких собак ещё предстоит проверить на практике.

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