Безпілотники для оборони так і не передали військовим: де опинилися дрони

Кречмаровская Наталия
Начальнику складу військової частини повідомили про підозру — він розпродав безпілотники, призначені для оборони Півдня.
Дрон. Ілюстративне фото
У Державному бюро розслідувань повідомили, що викрили та затримали начальника відділення забезпечення функціонування безпілотних авіаційних комплексів і засобів протидії безпілотним повітряним суднам однієї з військових частин в Одеській області.
За даними слідства, посадовець привласнив військове майно, яке зберігалося на складі для потреб оборони Південного регіону.
Зазначається, що фігуранта затримали 6 березня — йому повідомили про підозру у викраденні військового майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України).
У ДБР уточнили, що санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що будівництво фортифікацій та їх якість стала предметом особливо прискіпливих перевірок та, як результат — повідомлень про підозри та проваджень.
В Офісі Генерального прокурора розповіли про викриття корупційних схем під час будівництва оборонних рубежів у Дніпропетровській області. Йдеться про одну військову частину, дві схеми, п’ятеро підозрюваних та понад 14 млн грн збитків державі. Триває — перевіряється причетність інших посадовців та можливі розкрадання на десятки мільйонів гривень.