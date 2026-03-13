Безпілотники для оборони так і не передали військовим: де опинилися дрони

Начальнику складу військової частини повідомили про підозру — він розпродав безпілотники, призначені для оборони Півдня.

Дрон. Ілюстративне фото

У Державному бюро розслідувань повідомили, що викрили та затримали начальника відділення забезпечення функціонування безпілотних авіаційних комплексів і засобів протидії безпілотним повітряним суднам однієї з військових частин в Одеській області.

За даними слідства, посадовець привласнив військове майно, яке зберігалося на складі для потреб оборони Південного регіону.

“Зокрема, він викрав розвідувальні безпілотники та обладнання для протидії ворожим БПЛА. Частину техніки військовослужбовець здав до ломбарду, іншу — продав за заниженою ціною. Через такі дії військовослужбовця державі завдано збитків на понад 5,4 млн грн”, — йдеться в повідомленні ДБР.

Зазначається, що фігуранта затримали 6 березня — йому повідомили про підозру у викраденні військового майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України).

У ДБР уточнили, що санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що будівництво фортифікацій та їх якість стала предметом особливо прискіпливих перевірок та, як результат — повідомлень про підозри та проваджень.

В Офісі Генерального прокурора розповіли про викриття корупційних схем під час будівництва оборонних рубежів у Дніпропетровській області. Йдеться про одну військову частину, дві схеми, п’ятеро підозрюваних та понад 14 млн грн збитків державі. Триває — перевіряється причетність інших посадовців та можливі розкрадання на десятки мільйонів гривень.