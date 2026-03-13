logo

Беспилотники для обороны так и не передали военным: где оказались дроны
commentss НОВОСТИ Все новости

Беспилотники для обороны так и не передали военным: где оказались дроны

Где нашли дроны, которые должны были защищать Юг Украины

13 марта 2026, 16:14
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Начальнику состава воинской части сообщили о подозрении – он распродал беспилотники, предназначенные для обороны Юга.

Беспилотники для обороны так и не передали военным: где оказались дроны

Дрон. Иллюстративное фото

В Государственном бюро расследований сообщили, что разоблачили и задержали начальника отделения обеспечения функционирования беспилотных авиационных комплексов и средств противодействия беспилотным воздушным судам одной из воинских частей в Одесской области.

По данным следствия, чиновник присвоил военное имущество, хранившееся на складе для нужд обороны Южного региона.

"В частности, он похитил разведывательные беспилотники и оборудование для противодействия враждебным БПЛА. Часть техники военнослужащий сдал в ломбард, другую — продал по заниженной цене. Из-за таких действий военнослужащего государству нанесен ущерб более чем на 5,4 млн грн", — говорится в сообщении ГБР.

Отмечается, что фигуранта задержали 6 марта – ему сообщили о подозрении в похищении военного имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины).

В ГБР уточнили, что санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что строительство фортификаций и их качество стало предметом особо тщательных проверок и, как результат — сообщений о подозрениях и производствах.

В Офисе Генерального прокурора рассказали о разоблачении коррупционных схем при строительстве оборонных рубежей в Днепропетровской области. Речь идет об одной воинской части, двух схемах, пятерых подозреваемых и более 14 млн грн ущерба государству. Продолжается – проверяется причастность других должностных лиц и возможные хищения на десятки миллионов гривен.



Источник: https://dbr.gov.ua/news/rozprodav-bezpilotniki-priznacheni-dlya-oboroni-pivdnya-dbr-povidomilo-pro-pidozru-nachalniku-skladu-vijskovoi-chastini
