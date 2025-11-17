Зможуть обирати бригаду та напрямок: у ЗСУ обіцяють нові можливості для іноземців

У Сухопутних військах Збройних сил України анонсували зміни та додаткові можливості для іноземців, які хочуть стати на захист України та підписати контракт із ЗСУ.

Військові ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Військові зазначають, що окремі формати, які були запроваджені ще у 2022 році, вже виконали свою роль у найгостріший період оборони країни. Вони та дали змогу швидко інтегрувати іноземців, готових стати лав ЗСУ.

"Водночас ситуація на фронті, структура Сил оборони та потреби бойових частин суттєво змінилися", — йдеться у дописі Сухопутних військ у соцмережах.

Ключовим принципом нововведень у ЗСУ називають максимально ефективне використання досвіду, мотивації та професійних навичок іноземних добровольців у тих підрозділах, де вони потрібні найбільше.

"Іноземні добровольці, які підписують контракт зі Збройними Силами України, будуть мати ширші можливості для проходження служби — включно з правом обирати бойову бригаду, напрямок та специфіку застосування, відповідно до підготовки, досвіду та побажань військовослужбовця", — зазначили у Сухопутних військах.

У командуванні переконані, що це забезпечить кращу інтеграцію іноземців, рівні можливості з українськими воїнами та раціональніше використання кадрового ресурсу.

"Сухопутні війська високо цінують вклад іноземних добровольців у захист України, їхню самопожертву, мотивацію та відданість нашим спільним цінностям. Ми і надалі забезпечуватимемо прозорі, зрозумілі й ефективні механізми служби для кожного, хто робить свідомий вибір стати поруч із українськими військовими у боротьбі за свободу й безпеку", — наголосили у ЗСУ.

Як повідомляв портал "Коментарі", Міноборони офіційно розпочало реалізацію ініціативи "Український легіон", яка має на меті залучити українців за кордоном до Сил оборони України.

Перший рекрутинговий центр відкрився у польському Любліні на базі українського Консульства.