Смогут выбирать бригаду и направление: в ВСУ обещают новые возможности для иностранцев
НОВОСТИ

Смогут выбирать бригаду и направление: в ВСУ обещают новые возможности для иностранцев

В Вооруженных силах Украины анонсировали новые возможности для иностранных добровольцев, желающих заключить контракт с украинским войском

17 ноября 2025, 10:47
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины анонсировали изменения и дополнительные возможности для иностранцев, желающих встать на защиту Украины и подписать контракт с ВСУ.

Смогут выбирать бригаду и направление: в ВСУ обещают новые возможности для иностранцев

Военные ВСУ. Фото: из открытых источников

Военные отмечают, что отдельные форматы, введенные еще в 2022 году, уже исполнили свою роль в острейший период обороны страны. Они позволили быстро интегрировать иностранцев, готовых стать в ряды ВСУ.

"В то же время ситуация на фронте, структура Сил обороны и потребности боевых частей существенно изменились", — говорится в сообщении Сухопутных войск в соцсетях.

Ключевым принципом нововведений в ВСУ называют максимально эффективное использование опыта, мотивации и профессиональных навыков иностранных добровольцев в тех подразделениях, где они больше всего нужны.

"Иностранные добровольцы, подписывающие контракт с Вооруженными Силами Украины, будут иметь более широкие возможности для прохождения службы — включая право выбирать боевую бригаду, направление и специфику применения, в соответствии с подготовкой, опытом и пожеланиями военнослужащего", — отметили в Сухопутных войсках.

В командовании убеждены, что это обеспечит лучшую интеграцию иностранцев, равные возможности с украинскими воинами и более рациональное использование кадрового ресурса.

"Сухопутные войска высоко ценят вклад иностранных добровольцев в защиту Украины, их самопожертвование, мотивацию и преданность нашим общим ценностям. Мы будем и дальше обеспечивать прозрачные, понятные и эффективные механизмы службы для каждого, кто делает осознанный выбор стать рядом с украинскими военными в борьбе за свободу и безопасность", — подчеркнули в ВСУ.

Как сообщал портал "Комментарии", Минобороны официально приступило к реализации инициативы "Украинский легион", направленной на привлечение украинцев за рубежом к Силам обороны Украины.

Первый центр рекрутинга открылся в польском Люблине на базе украинского Консульства.



Источник: https://t.me/landforcesofukraine/27189
