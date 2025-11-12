Зеленский рассказал о работе украинских дронов-перехватчиков и назвал количество сбитых ими вражеских целей

Почти каждую ночь Россия атакует Украину ракетами и дронами. Вместе с подразделениями РЭБ, армейской авиацией и мобильными огневыми группами при отражении вражеских ударов значительно возрастают результаты работы дронов-перехватчиков.

Дроны-перехватчики. Фото: из открытых источников

С начала этого месяца они уже уничтожили более 150 целей. Среди них есть сбитие вражеских беспилотников дронами-перехватчиками и ночью на 12 ноября. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он заверил, что Украина обязательно продолжит развивать технологию дронов-перехватчиков и обучать соответствующие экипажи.

"Министерство обороны контрактует все производственные мощности перехватчиков. Работаем над более тесным взаимодействием с партнерами – совместное производство, финансирование позволят нам масштабировать это быстрее. Благодарю всех, кто развивает направление", — отметил Зеленский.

Президент также опубликовал видео, где видна работа украинских дронов-перехватчиков.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 12 ноября РФ выпустила по Украине 121 ударный БпЛА типов Shahed, Гербера и беспилотники других видов.

По состоянию на 09:00 украинской противовоздушной обороной было сбито или подавлено 90 вражеских дронов на севере, востоке, юге и в центре Украины.

Однако зафиксировано попадание 31 беспилотника на 19 локациях, а также падение сбитых дронов на одной локации.

Как сообщал портал "Комментарии", 12 ноября около 9 утра в Харькове прогремели мощные взрывы. В городе были зафиксированы попадания вражеских боевых дронов в Холодногорском районе. По предварительной информации, в результате попадания трех "шахедов" по центральной части города повреждены гражданское производственное предприятие и частные дома.