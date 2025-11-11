Вимушені відійти з позицій біля п’яти населених пунктів: у ЗСУ заявили про важкі бої на Запоріжжі

Інтенсивні бої впродовж кількох днів точаться у Запорізькій області. На Олександрівському та Гуляйпільському напрямках російські загарбники застосовують усі види озброєння та намагаються витіснити українські війська із утримуваних позицій. Про це у Facebook повідомляють Сили оборони півдня України.

Військові ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Щодня на цих ділянках фронту фіксують понад 400 артилерійських обстрілів із застосуванням близько 2000 боєприпасів. Ворог фактично знищив усі укриття й укріплення.

"З метою збереження життя особового складу Силам оборони довелося відійти з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка", — йдеться у повідомленні.

Зараз загарбники намагаються завести в ці населені пункти свої групи закріплення. Українські воїни усіма силами протидіяють цим спробам росіян.

"За Яблукове, Рівнопілля та Солодке тривають жорстокі бої. Противник зі східного напрямку прагне охопити Гуляйполе та відрізати логістичні шляхи, які ведуть з Покровського", — зазначають військові.

У Силах оборони півдня України наголошують, що бої на цьому відтинку тривають. Штурмові та інші підрозділи ЗСУ відстоюють кожен сантиметр української території.

За словами військового експерта та воїна ЗСУ Кирила Сазонова, зберігати особовий склад — це головне й "це не обговорюється". Військовий подякував речнику Сил оборони півдня України Владиславу Волошину та комунікаційникам підрозділу за відверте висвітлення ситуації на полі бою.

"Окрема подяка Владу Волошину та Коммунікаціям "Півдня", що дають реальну ситуацію, а не намагаються малювати нереальну картинку "нічого не відбувається, все добре". Це формує довіру до спікерів Сил Оборони України", — зазначив Кирило Сазонов.

Нагадаємо, як повідомляло видання "Коментарі", попри те, що нині в західних та українських ЗМІ на першому місці стоїть тема тиску Росії на Покровськ та Мирноград, на фронті окупанти мають серйозні поступи і на інших напрямках. Зокрема, російські війська просуваються до Костянтинівки, одночасно формуючи "кишені" на півночі та півдні фронту.