Вынуждены отойти с позиций около пяти населенных пунктов: в ВСУ заявили о тяжелых боях на Запорожье
НОВОСТИ

Вынуждены отойти с позиций около пяти населенных пунктов: в ВСУ заявили о тяжелых боях на Запорожье

Украинские военные были вынуждены отойти со своих позиций около пяти населенных пунктов в Запорожской области

11 ноября 2025, 16:55
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Интенсивные бои на протяжении нескольких дней ведутся в Запорожской области. На Александровском и Гуляйпольском направлениях российские захватчики применяют все виды вооружения и пытаются вытеснить украинские войска с удерживаемых позиций. Об этом в Facebook сообщают Силы обороны юга Украины.

Военние ВСУ. Фото: с открытых источников

Каждый день на этих участках фронта фиксируют более 400 артиллерийских обстрелов с применением около 2000 боеприпасов. Враг фактически уничтожил все укрытия и укрепления.

"В целях сохранения жизни личного состава Силам обороны пришлось отойти с позиций возле населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка", — говорится в сообщении.

Сейчас захватчики пытаются завести в эти населённые пункты свои группы закрепления. Украинские воины всеми силами противодействуют этим попыткам россиян.

"За Яблоково, Ровнополье и Сладкое продолжаются жестокие бои. Противник с восточного направления стремится охватить Гуляйполе и отрезать логистические пути, ведущие из Покровского", — отмечают военные.

В Силах обороны юга Украины отмечают, что бои на этом отрезке продолжаются. Штурмовые и другие подразделения ВСУ отстаивают каждый сантиметр украинской территории.

По словам военного эксперта и воина ВСУ Кирилла Сазонова, хранить личный состав – это главное и "это не обсуждается". Военный поблагодарил спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина и коммуникационников подразделения за откровенное освещение ситуации на поле боя.

"Отдельная благодарность Владу Волошину и коммуникациям "Юга", которые дают реальную ситуацию, а не пытаются рисовать нереальную картинку "ничего не происходит, все хорошо". Это формирует доверие к спикерам Сил Обороны Украины", — отметил Кирилл Сазонов.

Напомним, как сообщало издание "Комментарии", несмотря на то, что сейчас в западных и украинских СМИ на первом месте стоит тема давления России на Покровск и Мирноград, на фронте оккупанты имеют серьезные продвижения и на других направлениях. В частности, российские войска продвигаются в Константиновку, одновременно формируя "карманы" на севере и юге фронта.



Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0SZRhcPSv2RmhHTHSgwY5auZDA9Ey1yWB4XwqY64UXfTpDobzexQxbPN9nDUyvcXJl&id=61558717479769
