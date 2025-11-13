Україна першою в світі випробує «стіну дронів» для захисту неба: що відомо про нову технологію

В Україні планують вперше в бойових умовах протестувати "стіну дронів". Це система DWS-1, розроблена французькою компанією Atreyd. Спочатку її випробують у протидії "Шахедам", потім — проти КАБів.

Стіна дронів. Фото: з відкритих джерел

Система діє за принципом групового перехоплення. У повітря підніматимуть десятки дронів, які патрулюватимуть простір, а при виявленні загрози націлюватимуться на снаряд чи кумулятивну бомбу та збиватимуть їх. Про це повідомляє Business Insider.

За словами засновника Atreyd, який просить не називати його імені, це своєрідне "мінне поле, що літає".

"Дрони не просто відволікають — вони фізично перехоплюють й знищують боєприпаси", — зазначив він.

Засновник компанії стверджує, що систему вже відправили в Україну. Прогнозують, що вона запрацює протягом кількох тижнів. Головним завданням буде захист міст та критичної інфраструктури від безпілотників-камікадзе.

Пізніше "стіну дронів" можуть розгорнути ближче до лінії фронту, щоб перехоплювати планеруючі авіабомби, які складно збивати звичайними засобами ППО.

"Ми не розкриваємо точні координати — це питання операційної безпеки", — сказав представник Atreyd.

Як працює "стіна дронів"

Новітню систему ППО, яку називають "стіною дронів", розробила французька компанія Atreyd. Формується вона з групи дронів з видом від першої особи. Вони злітають з пускових платформ після того, як радари виявляють потенційну загрозу.

Дрони працюють на батарейках. Кожен несе невелике вибухове навантаження. Окрім того, система користується можливостями штучного інтелекту, який може змінювати структуру "стіни", щоб краще реагувати на траєкторію виявленого боєприпасу.

Вартість перехоплення цілей при застосуванні "стіни дронів" становитиме кілька тисяч доларів. Нездетоновані дрони після посадки повертаються на стартові майданчики для повторного застосування.

"Стіна дронів" оснащена 3D-картою її зони відповідальності, тому може працювати в місцевостях, де немає GPS.

Дрони здатні працювати на висоті до кількох кілометрів, вони оснащені технологією ідентифікації для запобігання інцидентам зі дружнім вогнем. Окрім того, оператор може керувати системою та натиснути кнопку аварійного відключення.

Розробники запевняють, що один солдат може керувати сотнею дронів. Операторам не потрібна якась особлива кваліфікація. Вони лише мають пройти навчання для керування системою та активації функції автоматичного аварійного відключення, якщо це необхідно.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що українські військові розпочали розгортання в Данії місії для поширення свого досвіду захисту від дронів. Вони прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях, які можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам.