Главная Новости Оборона 2025 Украина первой в мире опробует «стену дронов» для защиты неба: что известно о новой технологии
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина первой в мире опробует «стену дронов» для защиты неба: что известно о новой технологии

Украина станет первой страной, где в боевых условиях испытают «стену дронов» – плотную линию защиты от беспилотников и КАБов

13 ноября 2025, 09:32
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Украине планируют впервые в боевых условиях протестировать "стену дронов". Это система DWS-1, разработанная французской компанией Atreyd. Сначала ее испытают в противодействии "Шахедам", затем – против КАБов.

Украина первой в мире опробует «стену дронов» для защиты неба: что известно о новой технологии

Стена дронов. Фото: из открытых источников

Система действует по принципу группового перехвата. В воздух будут поднимать десятки дронов, которые будут патрулировать пространство, а при обнаружении угрозы будут нацеливаться на снаряд или кумулятивную бомбу и сбивать их. Об этом сообщает Business Insider.

По словам основателя Atreyd, который просит не называть его имени, это своеобразное "летающее минное поле".

"Дроны не просто отвлекают — они физически перехватывают и уничтожают боеприпасы", — отметил он.

Основатель компании утверждает, что систему уже отправили в Украину. Прогнозируют, что она заработает через несколько недель. Главной задачей будет защита городов и критической инфраструктуры от беспилотников-камикадзе.

Позже "стену дронов" могут развернуть поближе к линии фронта, чтобы перехватывать планирующие авиабомбы, которые сложно сбивать обычными средствами ПВО.

"Мы не раскрываем точные координаты — это вопрос операционной безопасности", — сказал представитель Atreyd.

Как работает "стена дронов"

Новейшую систему ПВО, называемую "стеной дронов", разработала французская компания Atreyd. Формируется она из группы дронов с видом от первого лица. Они взлетают с пусковых платформ после того, как радары обнаруживают потенциальную угрозу.

Дроны работают на батарейках. Каждый несет небольшую взрывную нагрузку. Кроме того, система использует возможности искусственного интеллекта, который может изменять структуру "стены", чтобы лучше реагировать на траекторию обнаруженного боеприпаса.

Стоимость перехвата целей при применении "стены дронов" составит несколько тысяч долларов. Несдетонированные дроны после посадки возвращаются на стартовые площадки для повторного применения.

"Стена дронов" оснащена 3D-картой ее зоны ответственности, поэтому может работать в местностях, где нет GPS.

Дроны способны работать на высоте до нескольких километров, они оснащены технологией идентификации для предотвращения инцидентов с дружеским огнем. Кроме того, оператор может управлять системой и нажать кнопку аварийного отключения.

Разработчики уверяют, что один солдат может управлять сотней дронов. Операторам не нужна какая-либо особая квалификация. Они должны пройти обучение для управления системой и активации функции автоматического аварийного отключения, если это необходимо.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что украинские военные приступили к развертыванию в Дании миссии для распространения своего опыта защиты от дронов. Они прибыли для участия в совместных с партнерами учениях, которые могут стать основой для новой системы противодействия русским и любым другим дронам.



Источник: https://www.businessinsider.com/
