У ЗСУ запроваджують нові посади: чим займатимуться цифрові офіцери

У кожному військовому підрозділі з’являться цифрові офіцери, які діятимуть синхронно та допомагатимуть з цифровізацією армії.

Міноборони заявило про запровадження посад цифрових офіцерів. Фото: з відкритих джерел

Загалом планується впровадити понад 7 тисяч таких посад. Про це під час виступу на форумі Digital Defence сказав міністр оборони Денис Щмигаль.

За його словами, у ЗСУ формуватимуть повноцінну армійську IT-вертикаль. Вона має охопити всі рівні від Міністерства оборони та Генерального штабу до кожного батальйону.

Міністр також нагадав про цифрові сервіси, які зараз діють для військовозобов’язаних і для захисників.

"У "Резерв+" доступні послуги від електронних направлень на ВЛК до оформлення відстрочок в режимі онлайн. В екосистемі "Армія+" маємо вже понад 55 тис. переведень між підрозділами, 1,2 млн електронних рапортів", — зазначив Шмигаль.

Іншим пріоритетом цифровізації в оборонній сфері є зброя. Так, уже 144 тис. одиниць техніки надійшло до війська через DOT-Chain Defence. Зараз маркетплейс доступний 184 бригадам ЗСУ та двом корпусам Національної гвардії.

Одним з найважливіших рішень міністр також назвав бойову систему DELTA.

"Завдяки технологіям ШІ наші воїни щодня вражають понад 2 тис. ворожих цілей. Створили систему "Імпульс", яка працюватиме в кожній військовій частині ЗСУ, а у перспективі — буде інтегрована з "Армією+" та іншими системами. Цифровізація логістики — це система SAP. Медична інформаційна система, через яку надається допомога й медичне забезпечення військовослужбовців", — зазначив міністр.

Деталі впровадження цифрової IT-вертикалі у війську пояснив у Telegram віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, завдяки новій структурі можна буде значно пришвидшити цифровізацію армії, ефективніше впроваджувати цифрові продукти у війську, системно отримувати зворотний звʼязок та масштабувати найкращі ініціативи військових.

Федоров назвав основні завдання цифрових офіцерів:

- впроваджувати системи в підрозділах;

- збирати та надавати зворотний звʼязок;

- розуміти реальні потреби;

- стати замовниками та архітекторами рішень;

- формувати ІТ-культуру в Силах оборони.

Як повідомляв портал "Коментарі", Міністерство оборони України оголосило про чергове оновлення застосунку Резерв+. Серед іншого, електронний військово-обліковий документ незабаром буде доповнений фотографією власника. Це дозволить зробити ідентифікацію особи більш прозорою та пришвидшити процедури перевірки.