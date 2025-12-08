В ВСУ вводят новые должности: чем будут заниматься цифровые офицеры

В каждом военном подразделении появятся цифровые офицеры, которые будут действовать синхронно и будут помогать с цифровизацией армии.

Минобороны заявило о введении должностей цифровых офицеров. Фото: из открытых источников

В общей сложности планируется внедрить более 7 тысяч таких должностей. Об этом во время выступления на форуме Digital Defence сказал министр обороны Денис Щмыгаль.

По его словам, в ВСУ будут формировать полноценную армейскую IT-вертикаль. Она должна охватить все уровни от Министерства обороны и Генерального штаба до каждого батальона.

Министр также напомнил о цифровых сервисах, которые сейчас действуют для военнообязанных и защитников.

"В "Резерв+" доступны услуги от электронных направлений на ВЛК до оформления отсрочок в режиме онлайн. В экосистеме "Армия+" уже более 55 тыс. переводов между подразделениями, 1,2 млн электронных рапортов", — отметил Шмигаль.

Другим приоритетом цифровизации в оборонной сфере является оружие. Так, уже 144 тыс. единиц техники поступило в армию через DOT-Chain Defence. В настоящее время маркетплейс доступен 184 бригадам ВСУ и двум корпусам Национальной гвардии.

Одним из важнейших решений Министр также назвал боевую систему DELTA.

"Благодаря технологиям ИИ наши воины ежедневно поражают более 2 тыс. враждебных целей. Создали систему "Импульс", которая будет работать в каждой воинской части ВСУ, а в перспективе будет интегрирована с "Армией" и другими системами. Цифровизация логистики – это система SAP. Медицинская информационная система, через которую оказывается помощь и медицинское обеспечение военнослужащих", — отметил министр.

Детали внедрения цифровой IT-вертикали в армии объяснил в Telegram вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, благодаря новой структуре можно будет значительно ускорить цифровизацию армии, эффективно внедрять цифровые продукты в войска, системно получать обратную связь и масштабировать лучшие инициативы военных.

Федоров назвал основные задачи цифровых офицеров:

— внедрять системы в подразделениях;

— собирать и предоставлять обратную связь;

— понимать реальные потребности;

— стать заказчиками и архитекторами решений;

– формировать ИТ-культуру в Силах обороны.

Как сообщал портал "Комментарии", Министерство обороны Украины объявило об очередном обновлении приложения Резерв+. Среди прочего электронный военно-учетный документ вскоре будет дополнен фотографией владельца. Это позволит сделать идентификацию личности более прозрачной и ускорить процедуры проверки.