Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що Сили оборони України "вживають дієвих заходів для зниження ефективності російських керованих авіабомб" і що з вересня по листопад цього року зенітними ракетними військами Повітряних сил ЗСУ було знищено до 100 ворожих КАБів, йдеться у повідомленні.

У Генштабі анонсували нову протидію КАБам

У виданні DEFENSE EXPRESS зауважили, що у Генштабі кажуть про те, що проти КАБів "тестується нове озброєння" без розголошення жодних деталей щодо того, про який саме зразок йдеться — чи це абсолютно нова система, модернізація наявних засобів тощо.

"Боротьба з КАБами — досить болюче питання, і однією з досить розповсюджених думок щодо протидії цій загрозі є концепція знищувати не самі засоби ураження, а їхні носії, а також виробничі потужності безпосередньо на території країни-агресора.

І хоча звучить це досить дієво, але на практиці для першого потрібно мати перевагу у повітрі над ворогом, а для другого — серйозний арсенал далекобійних засобів ураження, передусім крилатих та балістичних ракет, щоб завдавати методичних ударів вглиб території противника.

Тому новину про появу дієвого засобу протидії КАБам варто сприймати позитивно, але з розумінням того — що попереду, скоріш за все, чекає ще тривала робота у контексті масштабуванні наявних засобів боротьби з керованими авіабомбами", – зазначають у виданні.

А примітку про "нове озброєння" можна розуміти у контексті того, що Сили оборони України, протестувавши всі наявні можливості, прийняли рішення — силами українських фахівців або спільно з партнерами — створити новий засіб. З огляду на те, що йдеться про зенітні ракетні війська ПС ЗСУ, то це, скоріш за все, ракетне озброєння.

Величезним питанням залишається, а як у новому рішенні втілено вирішення проблеми вартості збиття КАБів — бо ж наприклад в антирекордному по КАБах жовтні цього року рашисти випустили понад 5 300 плануючих авіабомб, тож йдеться про тисячі ракет для протидії цій загрозі, які в будь-якому випадку будуть дорожчими за засіб ураження. А також важливо не забувати про комплексну протидію загрозі, а не спиратися лише на якесь одне конкретне рішення.

У цьому контексті варто згадати, що у НАТО, провівши конкурс, нібито знайшли реальні варіанти протидії російським КАБам — йдеться передусім про рішення на базі зенітних дронів — так, Україна перша у світі перевірить рішення проти дронів та КАБів DWS-1 від французької Atreyd.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні о 10:10 у Дніпрі та області було оголошено повітряну тривогу у зв’язку із загрозою застосування балістичних ракет з південно-східного напрямку, а саме – з Таганрогу РФ. Трохи згодом у місті пролунали два потужних вибухи, повідомляється про задимлення після влучання, пишуть моніторингові канали. Ймовірно, ворог міг застосувати дві балістичні ракети "Іскандер-М" по Дніпру.