Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что Силы обороны Украины "принимают действенные меры по снижению эффективности российских управляемых авиабомб" и что с сентября по ноябрь этого года зенитными ракетными войсками Воздушных сил ВСУ были уничтожены до 100 вражеских КАБ, говорится в сообщении.

В Генштабе анонсировали новое противодействие КАБам

В издании DEFENSE EXPRESS отметили, что в Генштабе говорят о том, что против КАБов "тестируется новое вооружение" без разглашения никаких деталей относительно того, о каком образце идет речь — это совершенно новая система, модернизация имеющихся средств и т.д.

"Борьба с КАБами – достаточно болезненный вопрос, и одним из достаточно распространенных мнений по противодействию этой угрозе является концепция уничтожать не сами средства поражения, а их носители, а также производственные мощности непосредственно на территории страны-агрессора.

И хотя звучит это достаточно действенно, но на практике для первого нужно иметь преимущество в воздухе над врагом, а для второго – серьезный арсенал дальнобойных средств поражения, прежде всего крылатых и баллистических ракет, чтобы наносить методические удары вглубь территории противника.

Поэтому новость о появлении действенного средства противодействия КАБам следует воспринимать положительно, но с пониманием того – что впереди, скорее всего, ждет еще длительная работа в контексте масштабирования имеющихся средств борьбы с управляемыми авиабомбами", – отмечают в издании.

А примечание о "новом вооружении" можно понимать в контексте того, что Силы обороны Украины, протестировав все имеющиеся возможности, приняли решение — силами украинских специалистов или совместно с партнерами — создать новое средство. Учитывая, что речь идет о зенитных ракетных войсках ПС ВСУ, это, скорее всего, ракетное вооружение.

Огромным вопросом остается, а как в новом решении воплощено решение проблемы стоимости убытка КАБов — ведь например в антирекордном по КАБах октябре этого года рашисты выпустили более 5 300 планирующих авиабомб, поэтому речь идет о тысячах ракет для противодействия этой угрозе, которые в любом случае будут дороже. А также важно не забывать о комплексном противодействии угрозе, а не опираться только на какое-либо одно конкретное решение.

В этом контексте следует упомянуть, что в НАТО, проведя конкурс, якобы нашли реальные варианты противодействия российским КАБам — речь идет прежде всего о решениях на базе зенитных дронов — так, Украина первая в мире проверит решения против дронов и КАБов DWS-1 от французской Atreyd.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня в 10:10 в Днепре и области была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения баллистических ракет с юго-восточного направления, а именно – из Таганрога РФ. Чуть позже в городе раздались два мощных взрыва, сообщается о задымлении после попадания, пишут мониторинговые каналы. Вероятно, враг мог применить две баллистические ракеты "Искандер-М" по Днепру.