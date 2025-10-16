Путін прорахувався: Німеччина переходить у наступ

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Берлін розробив широкий план дій для протидії гібридним загрозам з боку росії. Документ буде розглянуто найближчими днями на засіданні Національної ради безпеки, повідомляє DW.

€140 мільярдів для оборони України від Німеччини

Мерц підкреслив, що Німеччина не дозволить себе залякати і готова рішуче захищатися. За його словами, москва намагається дестабілізувати як Німеччину, так і всю Європу через диверсії, кібератаки, шпигунство та дезінформацію. Виступаючи у бундестазі, канцлер звернувся до депутатів ультраправої проросійської партії "Альтернатива для Німеччини", зауваживши, що частина цих загроз походить і з їхніх лав. У відповідь депутати лише посміхнулися.

Мерц наголосив, що Берлін продовжить підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії стільки, скільки буде потрібно.

Окремо він запропонував використати заморожені в Європі російські активи для створення фонду обсягом близько €140 млрд, які можуть бути надані Україні у вигляді безпроцентних кредитів. Ці кошти, за словами Мерца, мають бути спрямовані виключно на закупівлю озброєння. Погашення боргу Київ розпочне лише після того, як москва виплатить репарації.

кщо Росія відкидає мир і не згодна припинити війну, її слід позбавляти економічного потенціалу та оборонно-промислового комплексу — таку думку висловив Андрій Коваленко. На його переконання, головний інструмент у цій роботі — сила: не лише дрони, а й достатня кількість далекобійних ракет.

