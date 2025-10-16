Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин разработал широкий план действий по противодействию гибридным угрозам со стороны России. Документ будет рассмотрен в ближайшие дни на заседании Национального совета безопасности, сообщает DW.

€140 миллиардов для обороны Украины от Германии

Мерц подчеркнул, что Германия не позволит себя запугать и готова решительно защищаться. По его словам, Москва пытается дестабилизировать как Германию, так и всю Европу из-за диверсий, кибератак, шпионажа и дезинформации. Выступая в бундестаге, канцлер обратился к депутатам ультраправой пророссийской партии "Альтернатива для Германии", заметив, что часть этих угроз происходит и из их рядов. В ответ депутаты только усмехнулись.

Мерц подчеркнул, что Берлин продолжит поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется.

Отдельно он предложил использовать замороженные в Европе российские активы для создания фонда в размере около 140 млрд евро, которые могут быть предоставлены Украине в виде беспроцентных кредитов. Эти средства, по словам Мерца, должны быть направлены исключительно на покупку вооружения. Погашение долга Киев начнет только после того, как Москва выплатит репарации.

если Россия отвергает мир и не согласна прекратить войну, ее следует лишать экономического потенциала и оборонно-промышленного комплекса — такое мнение высказал Андрей Коваленко. По его убеждению, главный инструмент в этой работе — сила: не только дроны, но достаточное количество дальнобойных ракет.

