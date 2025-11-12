logo_ukra

Потрібно розслідувати: генерал Микола Маломуж висловився про виробництво українських ракет «Фламінго»
Генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж прокоментував ситуацію із виробництвом українських далекобійних ракет «Фламінго»

12 листопада 2025, 15:38
Автор:
Маламура Сергій

Із виробництвом українських далекобійних ракет "Фламінго" досі є низка проблем, пов’язаних, зокрема, із логістикою, технологіями та фінансуванням. Є також питання, які потрібно розслідувати. 

Ракета «Фламінго». Фото: з відкритих джерел

Нині варто перевірити, наскільки ця програма робоча, чи ефективно виробляються ракети "Фламінго" та скільки їх штук має Україна. Про це у коментарі телеканалу "Київ 24" сказав генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

За його словами,  ще на початку повномасштабної війни керівництву країни, у тому числі президенту чітко пропонували перевести всю економіку на воєнний лад. Але цього так і не відбулося.

Маломуж нагадав про те, що великі пропозиції щодо виробництва ракет надходили від КБ "Південне", "Луч", та інших потужних конструкторських бюро. Вони вже тоді розробили безпілотники балістичного типу дальністю на 2-3 тисячі кілометрів. 

"Якщо говоримо про "Фламінго", то це ракети, які розроблялися нашими конструкторськими бюро, які запускалися вже навіть у серію, а тоді припинялися. З різних причин, різними президентами, включаючи останнього", — зазначив Маломуж. 

Зараз, за його словами, цей проект передали іноземній фірмі, а фінансуватиметься він спільно західними партнерами та Україною. Однак,  нині є технологічні, операційні та фінансові проблеми.

Водночас генерал переконаний, що плани стосовно сотень і тисяч українських далекобійних ракет повинні бути реалізовані.

Як повідомляв портал "Коментарі", нещодавно західні ЗМІ написали, що вже випускається по дві-три ракети "Фламінго" на добу, і вони мають бойове використання. Проте реального підтвердження застосування цих ракет поки не було.



Джерело: https://t.me/kyivtv/111525
