Потрібно розслідувати: генерал Микола Маломуж висловився про виробництво українських ракет «Фламінго»

Із виробництвом українських далекобійних ракет "Фламінго" досі є низка проблем, пов’язаних, зокрема, із логістикою, технологіями та фінансуванням. Є також питання, які потрібно розслідувати.

Ракета «Фламінго». Фото: з відкритих джерел

Нині варто перевірити, наскільки ця програма робоча, чи ефективно виробляються ракети "Фламінго" та скільки їх штук має Україна. Про це у коментарі телеканалу "Київ 24" сказав генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

За його словами, ще на початку повномасштабної війни керівництву країни, у тому числі президенту чітко пропонували перевести всю економіку на воєнний лад. Але цього так і не відбулося.

Маломуж нагадав про те, що великі пропозиції щодо виробництва ракет надходили від КБ "Південне", "Луч", та інших потужних конструкторських бюро. Вони вже тоді розробили безпілотники балістичного типу дальністю на 2-3 тисячі кілометрів.

"Якщо говоримо про "Фламінго", то це ракети, які розроблялися нашими конструкторськими бюро, які запускалися вже навіть у серію, а тоді припинялися. З різних причин, різними президентами, включаючи останнього", — зазначив Маломуж.

Зараз, за його словами, цей проект передали іноземній фірмі, а фінансуватиметься він спільно західними партнерами та Україною. Однак, нині є технологічні, операційні та фінансові проблеми.

Водночас генерал переконаний, що плани стосовно сотень і тисяч українських далекобійних ракет повинні бути реалізовані.

Як повідомляв портал "Коментарі", нещодавно західні ЗМІ написали, що вже випускається по дві-три ракети "Фламінго" на добу, і вони мають бойове використання. Проте реального підтвердження застосування цих ракет поки не було.