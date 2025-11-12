logo

RU UA
Главная Новости Оборона 2025 Нужно расследовать: генерал Николай Маломуж высказался о производстве украинских ракет «Фламинго»
commentss НОВОСТИ Все новости

Нужно расследовать: генерал Николай Маломуж высказался о производстве украинских ракет «Фламинго»

Генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж прокомментировал ситуацию с производством украинских дальнобойных ракет «Фламинго»

12 ноября 2025, 15:38
Автор:
avatar

Маламура Сергій

С производством украинских дальнобойных ракет "Фламинго" до сих пор существует ряд проблем, связанных, в частности, с логистикой, технологиями и финансированием. Есть также вопросы, которые следует расследовать.

Нужно расследовать: генерал Николай Маломуж высказался о производстве украинских ракет «Фламинго»

Ракета "Фламинго". Фото: из открытых источников

Сейчас стоит проверить, насколько эта программа рабочая, эффективно ли производятся ракеты "Фламинго" и сколько их штук есть в Украины. Об этом в комментарии телеканала "Киев 24" сказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его словам, еще в начале полномасштабной войны руководству страны, в том числе президенту четко предлагали перевести всю экономику на военный строй. Но этого так и не вышло.

Маломуж напомнил о том, что большие предложения по производству ракет поступали от КБ "Южное", "Луч" и других мощных конструкторских бюро. Они уже тогда разработали беспилотники баллистического типа дальностью 2-3 тысячи километров.

"Если говорим о Фламинго, то это ракеты, которые разрабатывались нашими конструкторскими бюро, которые запускались уже даже в серию, а потом прекращались. По разным причинам, разными президентами, включая последнего", — отметил Маломуж.

Сейчас, по его словам, этот проект передали иностранной фирме, а финансироваться он будет совместно западными партнерами и Украиной. Однако сейчас есть технологические, операционные и финансовые проблемы.

В то же время генерал убежден, что планы по сотням и тысячам украинских дальнобойных ракет должны быть реализованы.

Как сообщал портал "Комментарии", недавно западные СМИ написали, что уже выпускается по две-три ракеты "Фламинго" в сутки, и у них есть боевое использование. Однако реального подтверждения применения этих ракет пока не последовало.



Источник: https://t.me/kyivtv/111525
