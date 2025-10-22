Підписано історичну угоду: Україна отримає понад 100 сучасних винищувачів

Україна зробила ще один крок до посилення своїх Повітряних сил. Швеція та Україна підписали лист про наміри щодо закупівлі від 100 до 150 сучасних багатоцільових винищувачів Gripen E. Ця угода може стати найбільшою оборонною співпрацею між двома країнами за всю історію.

Винищувач JAS 39 Gripen E. Фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та президент України Володимир Зеленський підписали документ у місті Лінчепінг, де розташоване виробництво літаків Gripen компанії Saab.

"Ми з президентом Зеленським щойно підписали лист про наміри. Це початок довгої подорожі, яка наблизить нас до великої експортної угоди для Saab, для Швеції, разом з Україною", — заявив Крістерссон.

За його словами, співпраця створить нові можливості не лише для українських Повітряних сил, а й для шведської оборонної промисловості, адже йдеться не про нові пожертви, а про довгострокове партнерство.

Зеленський підтвердив довгостроковість співпраці та заявив, що підписавши угоду про винищувачі зі Швецією, Україна отримає їх у майбутньому.

"Ця угода не спрямована на якісь постачання конкретно в цей момент, це про довгострокову співпрацю… і можливість отримати велику угоду між нашими країнами. Близько 100−150 винищувачів Gripen серії E, яка зараз починає вироблятися. Це дозволить побудувати дуже серйозні Повітряні сили України… Це початок тривалої подорожі на 10−15 років" — сказав Зеленський.

Винищувач JAS 39 Gripen E

JAS 39 Gripen E — це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, створений шведською компанією Saab. Літак має покращену аеродинаміку, потужніший двигун, збільшену вантажопідйомність та нову систему авіоніки.

Версія Gripen E/F, також відома як Gripen NG (Next Generation), може нести широкий спектр озброєння, вести бойові дії у складних умовах радіоелектронної боротьби та забезпечує пілоту надзвичайну ситуаційну обізнаність завдяки новітній кабіні та сенсорам.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, Швеція збільшує військову допомогу Україні — надасть перші літаки радіолокації та Gripen.

Також "Коментарі" писали, що поставки F-16, а також французьких Mirage і шведських Gripen очікує Україна.