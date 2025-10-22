logo

Главная Новости Оборона 2025 Подписано историческое соглашение: Украина получит более 100 современных истребителей
Подписано историческое соглашение: Украина получит более 100 современных истребителей

Украина и Швеция подписали соглашение о закупке 100-150 современных истребителей JAS 39 Gripen E.

22 октября 2025, 17:07
Украина сделала еще один шаг к усилению своих воздушных сил. Швеция и Украина подписали письмо о намерениях по закупке от 100 до 150 современных многоцелевых истребителей Gripen E. Это соглашение может стать крупнейшим оборонным сотрудничеством между двумя странами за всю историю.

Подписано историческое соглашение: Украина получит более 100 современных истребителей

Истребитель JAS 39 Gripen E. Фото из открытых источников

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Украины Владимир Зеленский подписали документ в городе Линчёпинг, где находится производство самолетов Gripen компании Saab.

"Мы с президентом Зеленским только подписали письмо о намерениях. Это начало долгого путешествия, которое приблизит нас к большому экспортному соглашению для Saab, для Швеции, вместе с Украиной", — заявил Кристерссон.

По его словам, сотрудничество создаст новые возможности не только для украинских воздушных сил, но и для шведской оборонной промышленности, ведь речь идет не о новых пожертвованиях, а о долгосрочном партнерстве.

Зеленский подтвердил долгосрочность сотрудничества и заявил, что, подписав соглашение об истребителях со Швецией, Украина получит их в будущем.

"Это соглашение не направлено на какие-либо поставки конкретно в этот момент, это о долгосрочном сотрудничестве… и возможность получить большое соглашение между нашими странами. Около 100-150 истребителей Gripen серии E, которая сейчас начинает производиться. Это позволит построить очень серьезные воздушные силы Украины… Это начало длительного путешествия на 10-15 лет" — сказал Зеленский.

Истребитель JAS 39 Gripen E

JAS 39 Gripen E – это многоцелевой истребитель четвертого поколения, созданный шведской компанией Saab. Самолет имеет улучшенную аэродинамику, более мощный двигатель, увеличенную грузоподъемность и новую систему авионики.

Версия Gripen E/F, также известная как Gripen NG (Next Generation), может нести широкий спектр вооружения, вести боевые действия в сложных условиях радиоэлектронной борьбы и обеспечивает пилоту чрезвычайную ситуационную осведомленность благодаря новейшей кабине и сенсорам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швеция увеличивает военную помощь Украине — предоставит первые самолеты радиолокации и Gripen.

Также "Комментарии" писали, что поставки F-16, а также французских Mirage и шведских Gripen ожидает Украина.



