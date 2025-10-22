Подписано историческое соглашение: Украина получит более 100 современных истребителей

Украина сделала еще один шаг к усилению своих воздушных сил. Швеция и Украина подписали письмо о намерениях по закупке от 100 до 150 современных многоцелевых истребителей Gripen E. Это соглашение может стать крупнейшим оборонным сотрудничеством между двумя странами за всю историю.

Истребитель JAS 39 Gripen E. Фото из открытых источников

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Украины Владимир Зеленский подписали документ в городе Линчёпинг, где находится производство самолетов Gripen компании Saab.

"Мы с президентом Зеленским только подписали письмо о намерениях. Это начало долгого путешествия, которое приблизит нас к большому экспортному соглашению для Saab, для Швеции, вместе с Украиной", — заявил Кристерссон.

По его словам, сотрудничество создаст новые возможности не только для украинских воздушных сил, но и для шведской оборонной промышленности, ведь речь идет не о новых пожертвованиях, а о долгосрочном партнерстве.

Зеленский подтвердил долгосрочность сотрудничества и заявил, что, подписав соглашение об истребителях со Швецией, Украина получит их в будущем.

"Это соглашение не направлено на какие-либо поставки конкретно в этот момент, это о долгосрочном сотрудничестве… и возможность получить большое соглашение между нашими странами. Около 100-150 истребителей Gripen серии E, которая сейчас начинает производиться. Это позволит построить очень серьезные воздушные силы Украины… Это начало длительного путешествия на 10-15 лет" — сказал Зеленский.

Истребитель JAS 39 Gripen E

JAS 39 Gripen E – это многоцелевой истребитель четвертого поколения, созданный шведской компанией Saab. Самолет имеет улучшенную аэродинамику, более мощный двигатель, увеличенную грузоподъемность и новую систему авионики.

Версия Gripen E/F, также известная как Gripen NG (Next Generation), может нести широкий спектр вооружения, вести боевые действия в сложных условиях радиоэлектронной борьбы и обеспечивает пилоту чрезвычайную ситуационную осведомленность благодаря новейшей кабине и сенсорам.

