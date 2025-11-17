logo_ukra

Головна Новини Оборона 2025 НАБУ розслідує зловживання у сфері оборони: директор бюро повідомив перші деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

НАБУ розслідує зловживання у сфері оборони: директор бюро повідомив перші деталі

Керівник Національного антикорупційного бюро підтвердив розслідування у сфері оборонних закупівель та назвав основні складнощі для слідства

17 листопада 2025, 11:56
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос на засіданні парламентської ТСК з економічної безпеки підтвердив, що розслідування стосовно корупції ведеться також у сфері оборонних закупівель. 

НАБУ розслідує зловживання у сфері оборони: директор бюро повідомив перші деталі

За його словами, вже видно певні проблеми з відстеженням коштів. Однак, Держфінмоніторинг не відповідає на запити НАБУ. 

Кривонос розповів, що детективи НАБУ з лютого цього року почали активно працювати саме в напрямку оборони. 

"Ми направляли один за одним кілька запитів до Служби фінансового моніторингу для того, щоб отримати відповідні дані щодо руху коштів і підозрілих транзакцій. Зараз ми будемо відправляти таких запитів набагато більше", — зазначив Кривонос.

Директор НАБУ підкреслив, що ці запити стосуватимуться, у тому числі, причетних до корупційного скандалу в Укренерго – "Карлсонів", "Шугарів"  та інших "учасників цієї злочинної організації". 

"Вони не всі ідентифіковані на даний час, і ми сподіваємося, що ми всіх ідентифікуємо". – додав Кривонос.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у полі зору слідчих українських антикорупційних органів перебувають можливі зловживання  в оборонних закупівлях. За словами наближених до слідства посадовців, які просять не називати їхні імена, найближчим часом очікуються нові рейди в українському оборонному відомстві. 

За даними західних ЗМІ, йдеться про розслідування завищених контрактів на оборонні закупівлі. 

Як повідомляв портал "Коментарі", світові лідери продовжують реагувати на повідомлення про викриття масштабної корупційної схеми в Укренерго. Свою думку висловив, зокрема, колишній генсек НАТО, а нині міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг. Він переконаний, що допомогу Україні необхідно продовжувати, водночас слід спонукати Київ активніше долати корупцію. 



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Jk_nqJRau-g
