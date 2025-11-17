logo

НАБУ расследует злоупотребления в сфере обороны: директор бюро сообщил первые детали
commentss НОВОСТИ Все новости

НАБУ расследует злоупотребления в сфере обороны: директор бюро сообщил первые детали

Руководитель Национального антикоррупционного бюро подтвердил расследование в сфере оборонных закупок и назвал основные сложности следствия

17 ноября 2025, 11:56
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос на заседании парламентской ВСК по экономической безопасности подтвердил, что расследование по коррупции ведется также в сфере оборонных закупок.

НАБУ расследует злоупотребления в сфере обороны: директор бюро сообщил первые детали

По его словам, уже видны некоторые проблемы с отслеживанием средств. Однако Госфинмониторинг не отвечает на запросы НАБУ.

Кривонос рассказал, что детективы НАБУ с февраля этого года начали активно работать именно в направлении обороны.

"Мы направляли один за другим несколько запросов в Службу финансового мониторинга для того, чтобы получить соответствующие данные по движению средств и подозрительных транзакций. Сейчас мы будем отправлять таких запросов гораздо больше", – отметил Кривонос.

Директор НАБУ подчеркнул, что эти запросы будут касаться, в том числе, причастных к коррупционному скандалу в Укрэнерго — "Карлсонов", "Шугаров" и других "участников этой преступной организации".

"Они не все идентифицированы сейчас, и мы надеемся, что мы всех идентифицируем". – добавил Кривонос.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в поле зрения следственных украинских антикоррупционных органов находятся возможные злоупотребления в оборонных закупках. По словам приближенных к следствию должностных лиц, просящих не называть их имена, в ближайшее время ожидаются новые рейды в украинском оборонном ведомстве.

По данным западных СМИ, речь идет о расследовании завышенных контрактов на оборонные закупки.

Как сообщал портал "Комментарии", мировые лидеры продолжают реагировать на сообщения о разоблачении масштабной коррупционной схемы в Укрэнерго. Свое мнение выразил, в частности, бывший генсек НАТО, а ныне министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг. Он убежден, что помощь Украине необходимо продолжать, в то же время, нужно побуждать Киев активнее преодолевать коррупцию.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Jk_nqJRau-g
