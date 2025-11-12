Кличко зробив заяву про зниження мобілізаційного віку: що пропонує міський голова Києва

Проблема із нестачею солдатів на фронті в Україні посилюється. До того ж, рекордна кількість чоловіків нині виїжджає до Європи, заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

Натомість російські війська невпинно наступають, атакуючи, як у "комп'ютерній грі". Про це київський мер сказав в інтерв'ю Axel Springer Global Reporters Network.

Кличко нагадав, що за чинним законодавством українців можуть мобілізувати з 25 років. При цьому він припустив, що цю практику можна змінити.

"У минулому 18-річні служили в армії, але це діти. Зараз мобілізуватися в Україні можна лише з 25 років. Ви можете знизити її на рік-два — до 23 або 22", — сказав мер Києва.

За його словами, дисбаланс між людськими ресурсами України та чисельністю російських військ стає все серйознішим.

"У них є наказ, і вони наступають. Ми успішно захищаємо нашу країну майже чотири роки, але це складно. Сміливість боротися нікуди не поділася — це має велике значення", — зазначив Кличко.

Столичний міський голова також наголосив, що майбутнє України зараз залежить від припинення відтоку людей за кордон.

Як повідомляв портал "Коментарі", раніше мер Києва Віталій Кличко висловив побоювання, що після закінчення війни в Україні багато молодих біженців не повернуться на батьківщину.

На його думку, умови для повернення на батьківщину — це "мир, робочі місця та рівень життя, який можна порівняти з європейським". Водночас після війни на Україну чекають величезні виклики.

Нагадаємо, портал "Коментарі" оприлюднив відповідь Міністерства закордонних справ України на журналістський запит про офіційні дані щодо кількість українців, які нині перебувають за межами країни через повномасштабну війну, розв’язану Росією.