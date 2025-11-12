logo

Кличко сделал заявление о снижении мобилизационного возраста: что предлагает городской голова Киева
commentss НОВОСТИ Все новости

Кличко сделал заявление о снижении мобилизационного возраста: что предлагает городской голова Киева

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что у Украины сейчас есть проблема с нехваткой солдат, по его словам, стоит подумать о снижении мобилизационного возраста

12 ноября 2025, 09:31
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Проблема с нехваткой солдат на фронте в Украине усугубляется. К тому же рекордное количество мужчин сейчас выезжает в Европу, заявил городской голова Киева Виталий Кличко.

Кличко сделал заявление о снижении мобилизационного возраста: что предлагает городской голова Киева

Виталий Кличко. Фото: из открытых источников

А российские войска неустанно наступают, атакуя, как в "компьютерной игре". Об этом киевский мэр сказал в интервью Axel Springer Global Reporters Network.

Кличко напомнил, что по действующему законодательству украинцев могут мобилизовать с 25 лет. При этом он предположил, что эта практика может быть изменена.

В прошлом 18-летние служили в армии, но это дети. Сейчас мобилизоваться в Украине можно только с 25 лет. Вы можете снизить ее на год-два – до 23 или 22", — сказал мэр Киева.

По его словам, дисбаланс между человеческими ресурсами Украины и численностью российских войск становится все более серьезным.

"У них есть приказ, и они наступают. Мы успешно защищаем нашу страну около четырех лет, но это сложно. Смелость бороться никуда не делась – это имеет большое значение", — отметил Кличко.

Столичный мэр также подчеркнул, что будущее Украины сейчас зависит от прекращения оттока людей за границу.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее мэр Киева Виталий Кличко выразил опасение, что после окончания войны в Украине многие молодые беженцы не вернутся на родину.

По его мнению, условия для возвращения на родину — это "мир, рабочие места и уровень жизни, сравнимый с европейским". В то же время после войны Украину ждут огромные вызовы.

Напомним, портал "Комментарии" обнародовал ответ Министерства иностранных дел Украины на журналистский запрос об официальных данных относительно количества украинцев, ныне находящихся за пределами страны из-за полномасштабной войны, развязанной Россией.



Источник: https://www.politico.eu/article/war-in-ukraine-draft-age-russia-vitali-klitschko/
