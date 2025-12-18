Промислові потужності українського військово-промислового комплексу значно перевищують можливості бюджету України – підтверджує Владислав Бельбас, генеральний директор "Української бронетехніки", виробника бронемашин, мінометів, боєприпасів і, вже зараз, дронів. В інтервʼю для Цензор.НЕТ Бельбас дає оцінку сучасному стану залучення зовнішнього фінансування для збільшення завантаження ВПК та забезпечення Сил оборони.

Гендиректор «Української бронетехніки»: Держава катастрофічно недопрацьовує в питанні залучення іноземних коштів у наш ВПК

"Ми всі не допрацьовуємо – не забезпечуємо в достатній мірі фронт. Держава не допрацьовує, насамперед, в питанні залучення коштів зовнішнього фінансування, катастрофічно не допрацьовує", — зазначає Бельбас.

"По-перше, в питаннях залучення західних коштів неприпустимим є замикання каналів комунікації на себе, тобто на повʼязані компанії. В нинішній ситуації над розвʼязанням фінансових проблем мають працювати всі – від урядовців, політиків, дипломатів до військових та виробників.

По-друге, розподіл фінансування має бути прозорим та зрозумілим як для учасників ринку, так і для представників західних інституцій. Це питання компетенції та довіри".

"На Заході багато коштів, а в Україні багато незавантажених підприємств. Але… Наведу простий приклад. Нам кажуть: "Ми вашу продукцію на експорт дати не можемо, бо є потреба в бронеавтомобілях. У всьому, що ви виробляєте, є потреба, але на це коштів немає". На що я у відповідь кажу: "А дайте тоді мені будь ласка перелік проєктів міжнародного фінансування, куди ви нас подали, щоби профінансувати". І тут починається мовчанка", — обурюється керівник "Української бронетехніки".