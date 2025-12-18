Гендиректор Украинской бронетехники: Государство катастрофически недорабатывает в вопросе привлечения иностранных средств в наш ВПК

Промышленные мощности украинского военно-промышленного комплекса значительно превышают возможности бюджета Украины – подтверждает Владислав Бельбас, генеральный директор Украинской бронетехники, производителя бронемашин, минометов, боеприпасов и, уже сейчас, дронов. В интервью Цензор.НЕТ Бельбас дает оценку современному состоянию привлечения внешнего финансирования для увеличения загрузки ВПК и обеспечения Сил обороны.

"Мы все не дорабатываем – не обеспечиваем в достаточной степени фронт. Государство не дорабатывает прежде всего в вопросе привлечения средств внешнего финансирования, катастрофически не дорабатывает", — отмечает Бельбас.

"Во-первых, в вопросах привлечения западных средств недопустимо замыкание каналов коммуникации на себя, то есть на связанные компании. В нынешней ситуации над решением финансовых проблем должны работать все – от чиновников, политиков, дипломатов до военных и производителей.

Во-вторых, распределение финансирования должно быть прозрачным и понятным как участникам рынка, так и представителям западных институтов. Это вопрос компетенции и доверия".

"На Западе много средств, а в Украине много незагруженных предприятий. Но… Приведу простой пример. Нам говорят: "Мы вашу продукцию на экспорт дать не можем, потому что есть потребность в бронеавтомобилях. Во всем, что вы производите, есть потребность, но на это средств нет". На что я в ответ говорю: "А дайте мне пожалуйста перечень проектов международного финансирования, куда вы нас подали, чтобы профинансировать". И здесь начинается молчание", — возмущается руководитель "Украинской бронетехники".