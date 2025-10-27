FT викрила скандал із постачанням зброї Україні — компанія не виконала контракт

У 2022 році маловідома компанія Firearms із Арізони отримала контракт на $1 млрд для постачання в Україну радянських боєприпасів, але не виконала жодного зобов’язання, повідомляє Financial Times.

США не поставила обіцяну зброю Україні

Україна перерахувала 17 млн євро авансом за 10 мільйонів 23-мм снарядів, 56 тисяч ракет "Град" та 24 тисячі мінометів, проте постачання так і не відбулося. Компанія не мала ліцензії на експорт, складів і досвіду роботи з оборонними замовленнями.

Як зазначає FT, цей випадок показує масштаби хаосу, який панував у перші місяці війни, коли Київ терміново шукав постачальників зброї для відбиття російського вторгнення.

Федеральний суд США зобов’язав Firearms повернути кошти з відсотками та судовими витратами — загалом понад 20 млн євро.

