FT разоблачила скандал с поставками оружия Украине — компания не выполнила контракт

В 2022 году малоизвестная компания Firearms из Аризоны получила контракт на $1 млрд для поставки в Украину советских боеприпасов, но не выполнила никаких обязательств, сообщает Financial Times.

США не поставили обещанное оружие Украине

Украина перечислила 17 млн евро авансом за 10 миллионов 23-мм снарядов, 56 тысяч ракет "Град" и 24 тысяч минометов, однако поставки так и не состоялись. Компания не имела лицензии на экспорт, складов и опыта работы с оборонными заказами.

Как отмечает FT, этот случай показывает масштабы хаоса, царившего в первые месяцы войны, когда Киев срочно искал поставщиков оружия для отражения российского вторжения.

Федеральный суд США обязал Firearms вернуть средства с процентами и судебными издержками – в общей сложности более 20 млн евро.

