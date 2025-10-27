logo

FT разоблачила скандал с поставками оружия Украине — компания не выполнила контракт
commentss НОВОСТИ Все новости

FT разоблачила скандал с поставками оружия Украине — компания не выполнила контракт

Американская компания сорвала контракт на $1 млрд по поставке оружия для Украины

27 октября 2025, 14:01
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В 2022 году малоизвестная компания Firearms из Аризоны получила контракт на $1 млрд для поставки в Украину советских боеприпасов, но не выполнила никаких обязательств, сообщает Financial Times.

FT разоблачила скандал с поставками оружия Украине — компания не выполнила контракт

США не поставили обещанное оружие Украине

Украина перечислила 17 млн евро авансом за 10 миллионов 23-мм снарядов, 56 тысяч ракет "Град" и 24 тысяч минометов, однако поставки так и не состоялись. Компания не имела лицензии на экспорт, складов и опыта работы с оборонными заказами.

Как отмечает FT, этот случай показывает масштабы хаоса, царившего в первые месяцы войны, когда Киев срочно искал поставщиков оружия для отражения российского вторжения.

Федеральный суд США обязал Firearms вернуть средства с процентами и судебными издержками – в общей сложности более 20 млн евро.

Источник: https://www.ft.com/content/87d0a494-96f4-4898-ac78-a4571695222e
