Переможець парламентських виборів у Чехії, лідер партії ANO Андрeй Бабіш, заявив, що в разі формування уряду його команда не виділятиме кошти з державного бюджету на закупівлю озброєнь для України.

Допомога Україні

Бабіш, який привів ANO до перемоги на голосуванні, пояснив свою позицію просто: Чехія вже переказує значні суми до бюджету ЄС, і далі підтримка України має надходити через європейські механізми, а не через прямі виплати з пражської казни. За його словами, у держави "немає грошей навіть на саму Чехію", тож пряма оплата боєприпасів із національного бюджету — неприпустима.

Окремо політик прокоментував так звану "снарядну ініціативу", яку нинішній уряд організував для пошуку та закупівлі 155-міліметрових снарядів за рахунок коштів третіх країн. Бабіш пообіцяв згортання цієї ініціативи: за його логікою, прямі закупівлі боєприпасів повинні координуватися на рівні НАТО і ЄС, а не здійснюватися через чеські державні програми.

Водночас він підкреслив, що не збирається перешкоджати експортним операціям чеських збройових підприємств: виробники можуть і надалі продавати свою продукцію Україні на комерційних засадах. Таким чином, зміна політики стосуватиметься саме державних платежів і програм, але не приватного експорту.

Реакція на ці заяви в ЄС і в самій Чехії вже почала надходити: критики попереджають, що згортання національної ініціативи з постачання боєприпасів може ускладнити логістику і знизити темпи постачання для Києва, тоді як прихильники Бабіша називають його позицію поверненням до "національних пріоритетів" і скороченням навантаження на держбюджет.

Формування уряду ANO і остаточне втілення цих намірів залежатимуть від переговорів після виборів — але вже зараз позиція лідера ANO дає зрозуміти: у разі приходу до влади Чехія змінить підхід до прямого фінансування військової допомоги Україні, віддаючи ключову роль європейським механізмам та ринковим поставкам від приватних виробників.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Черкаський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) оприлюднив офіційну інформацію щодо трагічного випадку, який стався із військовозобов’язаним 5–6 жовтня 2025 року.