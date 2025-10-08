Фінансування зброї Україні не буде

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Переможець парламентських виборів у Чехії, лідер партії ANO Андрeй Бабіш, заявив, що в разі формування уряду його команда не виділятиме кошти з державного бюджету на закупівлю озброєнь для України.
Допомога Україні
Бабіш, який привів ANO до перемоги на голосуванні, пояснив свою позицію просто: Чехія вже переказує значні суми до бюджету ЄС, і далі підтримка України має надходити через європейські механізми, а не через прямі виплати з пражської казни. За його словами, у держави "немає грошей навіть на саму Чехію", тож пряма оплата боєприпасів із національного бюджету — неприпустима.
Окремо політик прокоментував так звану "снарядну ініціативу", яку нинішній уряд організував для пошуку та закупівлі 155-міліметрових снарядів за рахунок коштів третіх країн. Бабіш пообіцяв згортання цієї ініціативи: за його логікою, прямі закупівлі боєприпасів повинні координуватися на рівні НАТО і ЄС, а не здійснюватися через чеські державні програми.
Водночас він підкреслив, що не збирається перешкоджати експортним операціям чеських збройових підприємств: виробники можуть і надалі продавати свою продукцію Україні на комерційних засадах. Таким чином, зміна політики стосуватиметься саме державних платежів і програм, але не приватного експорту.
Реакція на ці заяви в ЄС і в самій Чехії вже почала надходити: критики попереджають, що згортання національної ініціативи з постачання боєприпасів може ускладнити логістику і знизити темпи постачання для Києва, тоді як прихильники Бабіша називають його позицію поверненням до "національних пріоритетів" і скороченням навантаження на держбюджет.
Формування уряду ANO і остаточне втілення цих намірів залежатимуть від переговорів після виборів — але вже зараз позиція лідера ANO дає зрозуміти: у разі приходу до влади Чехія змінить підхід до прямого фінансування військової допомоги Україні, віддаючи ключову роль європейським механізмам та ринковим поставкам від приватних виробників.