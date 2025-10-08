logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Финансирование оружия Украине не будет

Лидер партии ANO Андрей Бабиш, победивший на парламентских выборах в Чехии, заявил, что его правительство не будет финансировать военную помощь Украине из государственного бюджета

8 октября 2025, 22:31
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Победитель парламентских выборов в Чехии, лидер партии ANO Андрей Бабиш, заявил, что в случае формирования правительства его команда не будет выделять средства из государственного бюджета на закупку вооружений для Украины.

Финансирование оружия Украине не будет

Помощь Украине

Бабиш, приведший ANO к победе на голосовании, объяснил свою позицию просто: Чехия уже переводит значительные суммы в бюджет ЕС, и дальше поддержка Украины должна поступать через европейские механизмы, а не через прямые выплаты из пражской казны. По его словам, у государства "нет денег даже на саму Чехию", поэтому прямая оплата боеприпасов из национального бюджета недопустима.

Отдельно политик прокомментировал так называемую "снарядную инициативу", организованную нынешним правительством для поиска и закупки 155-миллиметровых снарядов за счет средств третьих стран. Бабиш пообещал сворачивание этой инициативы: по его логике, прямые закупки боеприпасов должны координироваться на уровне НАТО и ЕС, а не осуществляться через чешские государственные программы.

В то же время он подчеркнул, что не собирается препятствовать экспортным операциям чешских оружейных предприятий: производители могут и дальше продавать свою продукцию Украине на коммерческих началах. Таким образом, изменение политики будет касаться именно государственных платежей и программ, но не частного экспорта.

Реакция на эти заявления в ЕС и в самой Чехии уже начала поступать: критики предупреждают, что сворачивание национальной инициативы по снабжению боеприпасами может усложнить логистику и снизить темпы поставок для Киева, тогда как сторонники Бабиша называют его позицию возвращением к "национальным приоритетам" и сокращению.

Формирование правительства ANO и окончательное воплощение этих намерений будут зависеть от переговоров после выборов, но уже сейчас позиция лидера ANO дает понять: в случае прихода к власти Чехия изменит подход к прямому финансированию военной помощи Украине, отдавая ключевую роль европейским механизмам и рыночным поставкам от частных производителей.

Источник: https://dennikn.sk/minuta/4895907/?ref=mwat
