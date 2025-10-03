Експорт зброї був завжди - до війни, функціонує зараз і буде надалі: “Українська бронетехніка”

Експорт зброї був завжди: до війни, функціонує зараз і буде надалі. Експорт зброї завжди контрольований Державною службою експортного контролю.

Зброя. Ілюстративне фото

Про це заявив заступник генерального директора ТОВ "Українська бронетехніка" Максим Поливʼяний в ході панельної дискусії “Від війни до ринку: Чи готова Україна стати експортером озброєння”, організованої виданням “Українська правда”.

"Експорт зброї був завжди: до війни, функціонує зараз і буде надалі. І він завжди був контрольованим, тобто максимально контролювався державою. Для цього у нас створений і працює відповідний орган — Державна служба експорт контролю. У нас сформована законодавчо-нормативна база, яка відповідає міжнародним нормам. Використовуючи існуючу нормативну базу держава здатна повною мірою забезпечити контроль над експортом озброєння та військової техніки та захистити національні інтереси”, — заявив він.

Поливʼяний застерігає від спроб створення штучних механізмів контролю за експортом.

“Додаткове створення будь-яких штучних механізмів контролю, наприклад, таких як повернення до монополізації ринку державними спецекспортерами, є загрозою відкату від європейської політики в цій сфері та переходу до російської моделі. Окрім того, це створить додаткові корупційні ризики та не принесе користі підприємствам виробникам, оскільки відбудеться неминуче здорожчання продукції за рахунок включення додаткового вітчизняного посередника”, — зазначив він.

Керівник “Української бронетехніки” резюмував, що така ситуація безумовно, знизить конкурентоздатність української продукції на закордонних ринках, де і так зараз конкуренція дуже велика.

