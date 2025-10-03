Экспорт оружия был всегда - до войны, функционирует сейчас и будет дальше: "Украинская бронетехника"

Экспорт оружия был всегда: до войны, функционирует сейчас и будет дальше. Экспорт оружия всегда контролируется Государственной службой экспортного контроля.

Оружие. Иллюстративное фото

Об этом заявил заместитель генерального директора ООО "Украинская бронетехника" Максим Поливяный в ходе панельной дискуссии "От войны до рынка: Готова ли Украина стать экспортером вооружения", организованной изданием "Украинская правда".

"Экспорт оружия был всегда: до войны, функционирует сейчас и будет в дальнейшем. И он всегда был контролируемым, то есть максимально контролировался государством. Для этого у нас создан и работает соответствующий орган — Государственная служба экспорт контроля. У нас сформирована законодательно-нормативная база, которая соответствует международным нормам. Используя существующую нормативную меру национальные интересы”, — заявил он.

Поливяный предостерегает от попыток создания искусственных механизмов контроля экспорта.

"Дополнительное создание каких-либо искусственных механизмов контроля, например, таких как возвращение к монополизации рынка государственными спецэкспортерами, является угрозой отката от европейской политики в этой сфере и перехода к российской модели. Кроме того, это создаст дополнительные коррупционные риски и не принесет пользы предприятиям-производителям, поскольку произойдет неизбежное удорожание продукции за счет включения дополнительного отечественного посредника”, — отметил он.

Руководитель "Украинской бронетехники" резюмировал, что такая ситуация безусловно снизит конкурентоспособность украинской продукции на зарубежных рынках, где и так сейчас конкуренция очень велика.

