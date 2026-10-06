США впервые опробовали новую гиперзвуковую ракету HACM: произошедшее в Австралии

Соединенные Штаты сделали важный шаг в создании нового гиперзвукового вооружения. Американские ВВС подтвердили, что ракета Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) впервые перешла к этапу лётных испытаний. Тестирование прошло в сотрудничестве с Австралией на одном из полигонов этой страны.

F/A-18 Hornet - самолет, представитель семейства истребителей, которые могут использоваться для испытаний новых видов вооружения. Фото: USAF

По данным The War Zone, австралийские ВВС совершили сброс испытательного образца HACM над специально определенным полигоном. Американские военные заявили, что при испытании собирали важные данные о работе ракеты в условиях, приближенных к реальному полёту. В то же время точное место и дата испытания пока не разглашаются.

Что известно о HACM

HACM – это гиперзвуковая крылатая ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, известным как scramjet. Ее конструкция подразумевает два этапа: сначала ракетный ускоритель набирает необходимую скорость, после чего отделяется вторая часть, оснащенная scramjet.

Именно такой двигатель должен обеспечить продолжительный гиперзвуковой полёт. В общей сложности гиперзвуковой считается скорость более 5 Махов (примерно 6125–6170 км/ч), однако максимальная скорость HACM официально не раскрывается.

Важно, что нынешнее испытание не дает ответов на все вопросы. ВВС США не сообщили, совершила ли ракета самостоятельный полёт после сброса. Также неизвестно, какой самолёт использовался как носитель. Ранее сообщалось, что к испытаниям в Австралии могут привлекать F/A-18F Super Hornet, в то время как американские тестовые пуски планировали проводить с F-15E Strike Eagle.

Программа HACM уже отставала от исходного графика. Первые лётные испытания сначала планировали на 2024 год, затем их перенесли на 2025-й, а впоследствии — на 2026-й. Из-за рисков ВВС США сократили запланированную программу быстрого прототипирования с семи до пяти лётных испытаний.

Американские военные стремятся использовать HACM для поражения важных целей на больших расстояниях. Высокая скорость и маневренность такого вооружения могут сократить время реакции противника и усложнить работу его противовоздушной обороны. Теперь главный вопрос состоит в том, смогут ли США провести последующие испытания без новых задержек.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что HIMARS сможет поражать новый тип целей