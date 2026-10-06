США вперше випробували нову гіперзвукову ракету HACM: що сталося в Австралії

Сполучені Штати зробили важливий крок у створенні нового гіперзвукового озброєння. Американські ВПС підтвердили, що ракета Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) уперше перейшла до етапу льотних випробувань. Тестування відбулося у співпраці з Австралією на одному з полігонів цієї країни.

F/A-18 Hornet - літак, представник сімейства винищувачів, які можуть використовуватися для випробувань нових видів озброєння. Фото: USAF

За даними The War Zone, австралійські ВПС здійснили скидання випробувального зразка HACM над спеціально визначеним полігоном. Американські військові заявили, що під час випробування збирали важливі дані про роботу ракети в умовах, наближених до реального польоту. Водночас точне місце та дата випробування поки не розголошуються.

Що відомо про HACM

HACM — це гіперзвукова крилата ракета з прямоточним повітряно-реактивним двигуном, відомим як scramjet. Її конструкція передбачає два етапи: спочатку ракетний прискорювач набирає необхідну швидкість, після чого відокремлюється друга частина, оснащена scramjet.

Саме такий двигун має забезпечити тривалий гіперзвуковий політ. Загалом гіперзвуковою вважається швидкість понад 5 Махів (приблизно 6125–6170 км/год), однак максимальна швидкість HACM офіційно не розкривається.

Важливо, що нинішнє випробування не дає відповідей на всі запитання. ВПС США не повідомили, чи здійснила ракета самостійний політ після скидання. Також невідомо, який саме літак використовувався як носій. Раніше повідомлялося, що до випробувань в Австралії можуть залучати F/A-18F Super Hornet, тоді як американські тестові пуски планували проводити з F-15E Strike Eagle.

Програма HACM уже відставала від початкового графіка. Перші льотні випробування спочатку планували на 2024 рік, потім їх перенесли на 2025-й, а згодом — на 2026-й. Через ризики ВПС США скоротили заплановану програму швидкого прототипування із семи до п'яти льотних випробувань.

Американські військові прагнуть використати HACM для ураження важливих цілей на великих відстанях. Висока швидкість і маневровість такого озброєння можуть скоротити час реакції противника та ускладнити роботу його протиповітряної оборони. Тепер головне питання полягає в тому, чи зможуть США провести наступні випробування без нових затримок.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що HIMARS зможе вражати новий тип цілей