Минобороны отказалось раскрыть объемы финансирования производителей дронов: официальный ответ

Министерство обороны Украины отказалось предоставить интернет-порталу "Комментарии" информацию об объемах государственного финансирования частных украинских производителей беспилотников в 2024-2025 годах.

Производство дронов. Фото портал "Комментарии"

В ответе от 21 октября 2026 года ведомство пояснило, что раскрытие таких данных может создавать риски для национальной безопасности и обороноспособности государства.

Журналисты спрашивали информацию о производителях БПЛА, ранжированных по объемам финансирования, суммах государственных контрактов, фактически перечислены бюджетные средства, количестве контрактов и части отдельных компаний в общем финансировании.

В Директорате политик закупок Минобороны сослались на приказ от 17 октября 2023 года №605, которым утвержден перечень сведений, составляющих служебную информацию. В частности, пункт 10.31 предусматривает ограничение доступа к данным о финансировании и выполнении оборонных закупок, если они раскрывают основные показатели закупок вооружения, военной и специальной техники, ракет и боеприпасов. Пункт 12.1 этого перечня относится к расходам на особый период.

"Предоставление запрашиваемых сведений в совокупности, в частности перечня производителей беспилотных летательных аппаратов, ранжированного по объемам финансирования, сумм заключенных государственных контрактов, фактически перечисленных бюджетных средств, количества контрактов и доли отдельных производителей в общем объеме финансирования, может раскрывать основные показатели оборонных закупок", — говорится в ответе Минобороны.

В ведомстве также заявили, что совокупность таких данных может позволить анализировать объемы государственного заказа и концентрацию финансирования у отдельных производителей. В то же время Минобороны отметило, что решение о доступе к информации может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Отказ предоставить обобщенные данные о рынке оборонных закупок контрастирует с ответом, который Минобороны предоставило в конце сентября по запросу Центра противодействия коррупции (ЦПК) по контрактам с производителем беспилотников Fire Point.

Как сообщал "Интерфакс-Украина" 28 сентября, министерство заключило с ООО "Файер Поинт" государственные контракты на закупку беспилотных систем на 56,743 млрд грн в 2025 году и 50,7 млрд грн в 2026 году. Общая стоимость контрактов за два года составляет 107,443 млрд грн.

Ответ Минобороны по запросу исполнительного директора ЦПК Дарии Каленковой опубликовал председатель организации Виталий Шабунин. Он также заявил, что у компании есть контракты на баллистические и противобаллистические разработки, однако обнародованные ведомством цифры касаются именно закупок беспилотных систем.

Речь идет о стоимости заключенных контрактов, а не подтверждении фактического перечисления Fire Point всей указанной суммы.

Отдельно в публикациях о производителях беспилотников, связанных с основателем Ajax Systems Александром Конотопским, фигурирует отметка в 70-80 млрд грн за 2025-2026 годы. Она касается возможного объема государственных контрактов и выручки структур, связанных с производством дронов Vampire, Shark и P1-SUN.

В частности, в материале от 29 сентября 2026 года издание "Правда о коррупции" сообщило, что связывающее с Конотопским ООО "Стрим Техно" по данным таможенных баз импортировало комплектующих на 447 млн долл. в 2025 году и еще на 789 млн долл. за первые восемь месяцев 2026 года. Авторы материала на основе этих показателей оценили возможный совокупный объем контрактов и выручки в 1,6-1,8 млрд долл. или примерно 70-80 млрд грн.



