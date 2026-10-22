Міноборони відмовилося розкрити обсяги фінансування виробників дронів: офіційна відповідь

Міністерство оборони України відмовилося надати інтернет-порталу “Коментарі” інформацію про обсяги державного фінансування приватних українських виробників безпілотників у 2024-2025 роках.

Виробництво дронів. Фото портал "Коментарі"

У відповіді від 21 жовтня 2026 року відомство пояснило, що розкриття таких даних може створювати ризики для національної безпеки та обороноздатності держави.

Журналісти запитували інформацію про виробників БПЛА, ранжованих за обсягами фінансування, суми державних контрактів, фактично перераховані бюджетні кошти, кількість контрактів і частку окремих компаній у загальному фінансуванні.

У Директораті політик закупівель Міноборони послалися на наказ від 17 жовтня 2023 року №605, яким затверджено перелік відомостей, що становлять службову інформацію. Зокрема, пункт 10.31 передбачає обмеження доступу до даних про фінансування та виконання оборонних закупівель, якщо вони розкривають основні показники закупівель озброєння, військової та спеціальної техніки, ракет і боєприпасів. Пункт 12.1 цього переліку стосується видатків на особливий період.

“Надання запитуваних відомостей у сукупності, зокрема переліку виробників безпілотних літальних апаратів, ранжованого за обсягами фінансування, сум укладених державних контрактів, фактично перерахованих бюджетних коштів, кількості контрактів та частки окремих виробників у загальному обсязі фінансування, може розкривати основні показники оборонних закупівель”, — зазначено у відповіді Міноборони.

У відомстві також заявили, що сукупність таких даних може дозволити аналізувати обсяги державного замовлення та концентрацію фінансування в окремих виробників. Водночас Міноборони зазначило, що рішення щодо доступу до інформації може бути оскаржене в установленому законом порядку.

Відмова надати узагальнені дані про ринок оборонних закупівель контрастує з відповіддю, яку Міноборони надало наприкінці вересня на запит Центру протидії корупції (ЦПК) щодо контрактів із виробником безпілотників Fire Point.

Як повідомляв “Інтерфакс-Україна” 28 вересня, міністерство уклало з ТОВ “Файєр Поінт” державні контракти на закупівлю безпілотних систем на 56,743 млрд грн у 2025 році та 50,7 млрд грн у 2026 році. Загальна вартість контрактів за два роки становить 107,443 млрд грн.

Відповідь Міноборони на запит виконавчої директорки ЦПК Дарії Каленкової опублікував голова організації Віталій Шабунін. Він також заявив, що компанія має контракти на балістичні та протибалістичні розробки, однак оприлюднені відомством цифри стосуються саме закупівель безпілотних систем.

Йдеться про вартість укладених контрактів, а не про підтвердження фактичного перерахування Fire Point усієї зазначеної суми.

Окремо в публікаціях про виробників безпілотників, пов’язаних із засновником Ajax Systems Олександром Конотопським, фігурує оцінка у 70-80 млрд грн за 2025-2026 роки. Вона стосується можливого обсягу державних контрактів і виручки структур, пов’язаних із виробництвом дронів Vampire, Shark та P1-SUN.

Зокрема, в матеріалі від 29 вересня 2026 року видання “Правда про корупцію” повідомило, що ТОВ “Стрим Техно”, яке пов’язують із Конотопським, за даними митних баз імпортувало комплектуючих на 447 млн дол. у 2025 році та ще на 789 млн дол. за перші вісім місяців 2026 року. Автори матеріалу на основі цих показників оцінили можливий сукупний обсяг контрактів і виручки у 1,6-1,8 млрд дол., або приблизно 70-80 млрд грн.



