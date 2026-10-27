К Зеленскому возникает все больше острых вопросов: почему возник скандал с украинскими ракетами

Накануне соучредитель оборонной компании FirePoint Ирина Терех сделала громкое заявление о ракете "Фламинго". По ее словам, это было не супероружие, а больше политический стейтмент.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что это заявление в определенной степени воспринимается как издевательство. Заметил, что на эту ракету возлагались такие надежды, ее максимально пиарили, в том числе медиа из единого марафона. Эксперт объяснил, что огромная масса интервью бралась у работников компании FirePoint, показывали кадры запуска этих ракет, и вообще показывали цеха, где их производили. А потом, отметил, говорят, что эта ракета была создана прежде всего как политический стейтмент, а не как некое чудооружие.

"И, по-моему, это позорное заявление, без преувеличения. Потому что сначала вы рассказываете, что у нас есть крутая крылатая ракета, которая будет выносить всю логистику оккупантам в их тылу. Затем мы имеем более двух десятков подтверждений запуска этих ракет и имеем определенное количество подтвержденных попаданий, которые не являются высокими. Кстати, до сих пор нет полной информации, какое количество этих ракет долетает до цели”, — отметил Рейтерович.

По его словам, есть разные данные эффективности ракеты — по одним из 24 попали в цель 6 ракет (здесь, отметил эксперт, следует учитывать усиленную ПВО на некоторых объектах), по другим — 92% всех запущенных ракет "Фламинго" были сбиты российской ПВО.

"Это соответственно вызывает уже целый ряд вопросов. А было ли логично вообще вкладывать средства государственные? Плюс на каждом таком заказе владельцы компании FirePoint зарабатывают более 20% чистой прибыли. И в этом плане тогда действительно возникает вопрос: а было ли правильным разрабатывать исключительно эту одну крылатую ракету, которая теперь, оказывается, была даже не оружием, а делалась больше как политическое заявление, чтобы похвастаться, что у нас есть крылатые ракеты и они способны достигать территории Российской Федерации.

По мнению эксперта, дальше будет еще больше неоднозначных заявлений со стороны FirePoint, поскольку, пояснил, общественное внимание к этой компании на сегодняшний день огромно.

"После каждого прилета российской баллистики возникает абсолютно закономерный вопрос: а где наша баллистика, которую президент обещал еще в конце прошлого года. Говорил, что 3 000 ракет будет сделано и эти 3 000 ракет полетят в Россию. По состоянию на сегодня мы имеем лишь один подтвержденный запуск баллистической ракеты от компании FirePoint. И мы не знаем, к каким результатам это привело”, — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопросы по ракетам поднимают и в Верховной Раде.



