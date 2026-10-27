До Зеленського виникає все більше гострих питань: чому виник скандал з українськими ракетами

Напередодні співзасновниця оборонної компанії FirePoint Ірина Терех зробила гучну заяву про ракету “Фламінго”. За її словами, це була не суперзброя, а більше політичний стейтмент.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що ця заява певною мірою сприймається як знущання. Зауважив, що на цю ракету покладалися такі надії, її максимально піарили, в тому числі медіа з єдиного марафону. Експерт пояснив, що величезна маса інтерв'ю бралася у працівників компанії FirePoint, показували кадри запуску цих ракет, і взагалі показували цехи, де їх виготовляли. А потім, зауважив, говорять, що цю ракету було створено насамперед як політичний стейтмент, а не як якусь дивозброю.

“І, як на мене, це ганебна заява, без перебільшення. Тому що спочатку ви розказуєте, що в нас є крута крилата ракета, яка буде виносити всю логістику окупантам в їхньому тилу. Потім ми маємо більш як два десятки підтверджень запуску цих ракет і маємо певну кількість підтверджених влучань, яка не є високою. До речі, досі немає повної інформації, яка кількість цих ракет долітає до цілі”, — зазначив Рейтерович.

За його словами, є різні дані ефективності ракети — за одними з 24-х влучили в ціль 6 ракет (тут, зазначив експерт, варто враховувати посилену ППО на деяких об'єктах), за іншими — 92% всіх запущених ракет “Фламінго” були збиті російською ППО.

“Це відповідно викликає вже цілу низку запитань. А чи було логічно взагалі вкладати кошти державні? Плюс на кожному такому замовленні власники компанії FirePoint заробляють більше ніж 20% чистого прибутку. І в цьому плані тоді дійсно виникає питання: а чи було правильним розробляти виключно цю одну крилату ракету, яка тепер, виявляється була навіть не зброєю, а робилася більше як політична заява, щоб похвалитися, що в нас є крилаті ракети і вони здатні досягати території Російської Федерації”, — зауважив Рейтерович.

На думку експерта, далі буде ще більше неоднозначних заяв зі сторони FirePoint, оскільки, пояснив, суспільна увага до цієї компанії на сьогодні величезна.

“Після кожного прильоту російської балістики виникає абсолютно закономірне питання: а де наша балістика, яку президент обіцяв ще в кінці минулого року. Говорив, що 3 000 ракет буде зроблено і ці 3 000 ракет полетять на Росію. Станом на сьогодні ми маємо лише один підтверджений запуск балістичної ракети від компанії FirePoint. І то ми не знаємо, до яких результатів це призвело”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання щодо ракет порушують і у Верховній Раді.



