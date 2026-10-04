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Этот удивительный самолет может заменить MQ-9 Reaper: США дали шанс необычному разработчику

Новый американский беспилотник хотят сделать более дешевым, массовым и модульным

4 октября 2026, 15:48
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Сергій Кречмаровський

Знаменитый американский беспилотник MQ-9 Reaper может получить необычного преемника. Военно-воздушные силы США ищут новую платформу для разведывательных и ударных задач, а среди претендентов оказалась компания, известная очень нетипичными конструкциями самолетов.

Этот удивительный самолет может заменить MQ-9 Reaper: США дали шанс необычному разработчику

Экспериментальный самолет Celera 500L от Otto Aerospace. Фото: Swayne Martin / Wikimedia Commons, CC0

Неожиданный участник конкурса

В рамках программы Massed Modular Aircraft (MMA) рассматривают не менее семи компаний. Среди них — Anduril, General Atomics Aeronautical Systems, Shield AI, Swarm Aero, Grid Aero, Chaos Industries и Otto Aerospace.

Именно последняя привлекла особое внимание. Компания работает над летательными аппаратами с необычной аэродинамикой. Ее концепция подразумевает корпус каплевидной формы, который должен уменьшать сопротивление воздуха и повышать эффективность полета.

Ранее Otto Aerospace испытывала экспериментальный самолет Celera 500L. Во время тестов он демонстрировал скорость около 400 км/ч и поднимался на высоту около 4,6 км. Компания рассчитывала на значительно более высокие показатели во время полета на оптимальной высоте.

Дрон за 10 млн долларов

Американские ВВС хотят получить принципиально иной подход к военным беспилотникам. Вместо дорогих платформ, потерю которых сложно компенсировать, военные стремятся создать относительно дешевый и массовый аппарат.

Ориентиром называют стоимость около 10 млн долл. за единицу. План предусматривает создание не менее 500 таких аппаратов к 2032 году. Модульная конструкция должна позволить адаптировать дрон под разные задачи и быстрее изменять его оснастку.

В то же время ВВС США официально еще не подтвердили полный список участников программы. Поэтому пока рано говорить, кто именно получит контракт. Но само появление Otto Aerospace среди претендентов показывает, насколько необычные решения сейчас рассматривают в США для замены MQ-9 Reaper.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что новый ракетный козырь Киева уже в бою: первые подробности удара баллистикой по РФ



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Источник: https://www.twz.com/news-features/hunt-for-mq-9-reaper-successor-surprisingly-includes-exotic-aircraft-manufacturer-otto-aerospace
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