Что не так с украинской баллистикой: эксперт раскрыл главную правду о ракете

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Кречмаровская Наталия
Вопрос украинской баллистики очень актуален. Украинцы ждут, когда баллистические ракеты улетят в Москву, однако эксперты относятся к этому скептически.
Украинская баллистика. Фото портал "Комментарии"
Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по национальной обороне безопасности Иван Ступак напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал вот-вот украинскую баллистику. Однако россияне уничтожили производство. Тогда, напомнил эксперт, Зеленский отмечал, что "в начале 2026-го соберемся и сделаем". Однако уже завершение 2026-го, подчеркнул Ступак.
Ступак уверен, что украинская баллистика будет, если не вмешается РФ, которая постоянно ищет, где эта баллистика производится.
По словам эксперта, остаются нераскрытыми три вопроса:
1. Насколько производство этих ракет будет ритмичным? Одна ракета, по его словам, ни о чем. Даже 10 ракет сейчас это ни о чем. Зная возможности изготовления ракет, Минобороны сможет планировать те или иные операции.
2. Насколько это оружие точно и насколько оно может наносить разрушение?
3. Способно это оружие пробовать российское ПВО. По словам эксперта, это не стоит недооценивать, ведь враг и ракеты сам производит и совершенствует системы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Зеленский сорвался из-за баллистики.