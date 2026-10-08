Что не так с украинской баллистикой: эксперт раскрыл главную правду о ракете

Вопрос украинской баллистики очень актуален. Украинцы ждут, когда баллистические ракеты улетят в Москву, однако эксперты относятся к этому скептически.

Украинская баллистика. Фото портал "Комментарии"

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по национальной обороне безопасности Иван Ступак напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал вот-вот украинскую баллистику. Однако россияне уничтожили производство. Тогда, напомнил эксперт, Зеленский отмечал, что "в начале 2026-го соберемся и сделаем". Однако уже завершение 2026-го, подчеркнул Ступак.

"Буквально на этой неделе президент. Опубликовал видеокадры. Ракета летит вверх. Куда она летит? Куда она попала? Попала ли вообще? Не была ли сбита? Понятия не имеем. Вообще информации ноль”, — заметил эксперт.

Ступак уверен, что украинская баллистика будет, если не вмешается РФ, которая постоянно ищет, где эта баллистика производится.

По словам эксперта, остаются нераскрытыми три вопроса:

1. Насколько производство этих ракет будет ритмичным? Одна ракета, по его словам, ни о чем. Даже 10 ракет сейчас это ни о чем. Зная возможности изготовления ракет, Минобороны сможет планировать те или иные операции.

2. Насколько это оружие точно и насколько оно может наносить разрушение?

"Она может быть с огромной взрывчаткой, но там отклониться на там 200 м. Есть ли польза? Нет. Она может быть точной, но взрывчатки мало. Объект только немного поврежден", — пояснил эксперт.

3. Способно это оружие пробовать российское ПВО. По словам эксперта, это не стоит недооценивать, ведь враг и ракеты сам производит и совершенствует системы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Зеленский сорвался из-за баллистики.



