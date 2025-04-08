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На снаряды для Украины одна из стран выделила около 416 млн евро: кто поможет ВСУ

Европейская страна решила закупить для сил обороны Украины одни из важнейших боеприпасов

сегодня, 07:28
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Недилько Ксения

Норвегия выделит около 333 миллиона евро на чешскую инициативу по закупке артснарядов для Украины. Еще более 83 миллионов евро страна предоставит, чтобы закупить снаряды через механизм финансирования Европейского фонда мира.

На снаряды для Украины одна из стран выделила около 416 млн евро: кто поможет ВСУ

Норвегия передала миллионы евро на артснаряды для Украины

Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии, передает портал "Комментарии".

По словам премьера Норвегии Йонаса Гар Стере, артиллерийские боеприпасы — одна из ключевых потребностей украинской армии. Так что страна будет способствовать пополнению запасов Украины.

"Это большая потребность, которую украинцы четко доносят до нас, и над которой вместе работают европейские страны", — сказал чиновник.

В частности, Норвегия предоставит 4 миллиарда крон (около 333 миллионов евро) — на чешскую инициативу по покупке артиллерийских снарядов для Украины по всему миру. Страна приобщалась к инициативе и в 2024-м.

Кроме того, еще миллиард крон предоставляют Европейскому фонду мира, через который финансируют военную помощь для Украины. Вклад будет направлен также на закупку артснарядов.

"Европа должна брать на себя большую ответственность за поддержку Украины в ее борьбе за свободу. Наши вклады в Европейский фонд мира и наша общая поддержка чешской инициативы подчеркивают, что Европа поддерживает Украину", — отметил Стере.

Что известно о чешской инициативе

В феврале 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла способ достать 800 тысяч снарядов для Украины, но нуждалась в финансировании.

Уже в марте этого года Чехия выступила с инициативой приобрести до одного миллиона боеприпасов калибра 155-мм. Такие боеприпасы обычно используют в полевых орудиях, гаубицах и орудиях-гаубицах.

Первыми к этой инициативе присоединилась Норвегия, которая предоставила Украине поддержку более чем на 150 миллионов долларов на закупку боеприпасов.

Кроме того, правительство Германии обязалось выделить средства на приобретение 180 тысяч артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы. Тогда министр обороны Борис Писториус заявил, что посылать их начнут летом 2024 года.

Также предложение Чехии решила поддержать Швеция. Страна пообещала 30 миллиардов евро на покупку необходимых боеприпасов. Выделение этих денег требовало отдельного одобрения шведскими депутатами.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как возрастут расходы на оборону в странах Европы в 2025 году при новой политике США.



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