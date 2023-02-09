Украина совместно с НАТО начала производить боеприпасы

На днях ДК "Укроборонпром" заключил контракт с Министерством обороны Украины на поставку этих средств поражения, и уже скоро их получат украинские военные, пишут "Комментарии" по информации пресс-службы предприятия.



"Укроборонпром" вместе с НАТО изготовляют боеприпас

Государственный концерн уже подготовил партию новых 120 мм мин для украинских военных. Мины изготовлены по современным технологиям, а производственные мощности рассредоточены, в частности, их часть расположена в одном из европейских государств.

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Этот боеприпас гарантированно поражает вражескую пехоту в радиусе от 25 м до 60 м, а разлет осколков может достигать 250 м. Кроме этого, 120-мм мина способна разрушать инженерные сооружения и легкобронированную технику, — рассказывают на производстве. — В общей сложности 120-мм миномет способен поражать цели на расстоянии до 7-ми километров, а современными боеприпасами – более 8 километров".

К слову, 120-мм миномет является одним из наиболее распространенных в Украине видов артиллерийского оружия и активно используется в боевых действиях против российских захватчиков. 120-мм мина – первый продукт совместного производства со страной-членом НАТО.

Также, как писали "Комментарии", концерн "Укроборонпром" подписал двусторонние документы с компанией VOP CZ. Речь идет о совместном производстве, ремонте и разработке бронированной техники, а также создании цепей поставки деталей и изделий.

Напомним, как говорилось на портале "Комментарии", ранее "Укроборонпром" начал за рубежом серийное производство 82-мм минометных выстрелов. Если 82-мм мина производится по усовершенствованной специалистами предприятий "Укроборонпрома" технологией, руками сотрудников предприятий Концерна, но за пределами Украины, то 120-мм мина является общим с западными союзниками продуктом-средством поражения.