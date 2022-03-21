Житомирщину оккупанты впервые обстреляли из "Градов": есть погибшие

Житомирскую область впервые обстреляли из "Градов". Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал во время ежедневного брифинга глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Залишки ракет після ракетного обстрілу Житомирщини - Нацполіція Житомирщини

По словам Виталия Бунечко, под обстрелы российских оккупантов снова попала Народицкая территориальная община.

"Сегодня понедельник, 21 марта. Двадцать шестой день войны. Ничего нового не сообщу. Перманентные обстрелы Народицкой территориальной общины. Вчера (20 марта – ред.) враг, наверное, впервые применил по предварительным данным, "Грады". Было выпущено по Народицкой территориальной общине – по населенному пункту Селец. Погибли три военнослужащих, одно гражданское лицо. Стреляют на севере области. Мы и дальше продолжаем укреплять рубежи", — отметил Виталий Бунечко во время брифинга.

Утро 21 марта тоже началось в Житомирской области с воздушных тревог.

Как сообщали ранее "Комментарии", "Юнармию" из оккупированного Крыма могут бросить на поле боя. Во временно оккупированном Крыму школьников привлекают в "Юнармию", их могут использовать в войне россии против Украины. Для пополнения рядов оккупационной армии рассматриваются возможности привлечения несовершеннолетних с временно оккупированных территорий и с России в войну против Украины.

Также "Комментарии" писали, что в минобороны Великобритании рассказали о главной цели российских оккупантов в Украине. В минобороны Британии фиксируют, что бои продолжаются к северу от Киева, хотя наступавшие на город с северо-востока войска страны-агрессора остановились.

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