Зеленский сообщил условие, при котором российские оккупанты смогут взять Киев

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Карина Ожерельева
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты смогут взять Киев, если сравнят столицу с землей или уничтожат всех украинцев, однако поддержки они не получат. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Зеленский сделал во время общения с иностранными СМИ 12 марта.
Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников
Зеленский также добавил, что среди украинцев российские оккупанты точно не найдут себе друзей.
Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский впервые назвал потери украинской армии. Владимир Зеленский сообщил во время общения с иностранными журналистами, что за время войны ориентировочно погибли около 1300 украинских защитников. Речь идет о погибших с 24 февраля, когда началась война. Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины 12 марта впервые заявил, сколько украинских военных отдало жизнь в войне за нашу независимость. То есть на 17-й день войны России против Украины.
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