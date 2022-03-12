Зеленский сообщил условие, при котором российские оккупанты смогут взять Киев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты смогут взять Киев, если сравнят столицу с землей или уничтожат всех украинцев, однако поддержки они не получат. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Зеленский сделал во время общения с иностранными СМИ 12 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"Если будут сотни тысяч людей или десятки тысяч военных, которых сейчас мобилизует Россия, и они все придут с сотнями или тысячами танков, они зайдут в Киев. Мы это понимаем. Если они будут производить ковровые бомбардировки, и просто решат стереть историческую память всего этого региона, историю Киевской Руси, историю Европы, они зайдут в Киев. Если они уничтожат всех нас, они придут в Киев", — заявил Зеленский в интервью иностранным СМИ.

Зеленский также добавил, что среди украинцев российские оккупанты точно не найдут себе друзей.

"И потому если в этом цель, ну тогда пусть заходят. Но им придется жить на этой земле самим точно без нас. Друзей среди нас они здесь не найдут", — добавил президент Украины во время общения с иностранными СМИ.

Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский впервые назвал потери украинской армии. Владимир Зеленский сообщил во время общения с иностранными журналистами, что за время войны ориентировочно погибли около 1300 украинских защитников. Речь идет о погибших с 24 февраля, когда началась война. Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины 12 марта впервые заявил, сколько украинских военных отдало жизнь в войне за нашу независимость. То есть на 17-й день войны России против Украины.

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