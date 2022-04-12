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Зеленский рассказал, почему ВСУ не могут деблокировать Мариуполь

Вооруженные силы Украины не могут деблокировать Мариуполь без необходимого вооружения

сегодня, 12:58 comments4599
Автор:

Карина Ожерельева
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ могли бы деблокировать Мариуполь, если бы имели необходимое вооружение, в том числе самолеты и бронетехнику, но пока они не могут этого получить. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Зеленский сделал во время своего видеообращения.

Зеленский рассказал, почему ВСУ не могут деблокировать Мариуполь

Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"К сожалению, мы не получаем столько, сколько необходимо, чтобы быстрее закончить эту войну, чтобы полностью уничтожить врага на нашей земле и чтобы выполнить те задачи, которые для каждого нашего человека очевидны. В частности, чтобы деблокировать Мариуполь. Если бы мы получили самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники, необходимую артиллерию, мы могли бы это сделать. Но... Все еще приходится об этом договариваться. Все еще приходится убеждать. Все еще приходится выжимать необходимые решения", — отметил Зеленский во время видеообращения.

Зеленский подчеркнул, что Украина все еще зависит от партнеров по вопросам оружия. Зеленский уверен, что Украина получит все необходимое вооружение, однако сейчас теряется драгоценное время и жизнь украинских граждан. И эти жизни на ответственности тех, кто держит на складах оружие, необходимое для борьбы Украины.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Британии предупредили Путина о возможных ответах в случае подтверждения химатаки РФ. Сообщения о возможном применении Россией химического оружия в блокадном Мариуполе вызвали резонанс в мире. Появилась реакция и в Великобритании.

Также "Комментарии" писали, что ФК "Шахтер" собрал более трех миллионов гривен для армии и пострадавших детей. Собранные средства благотворительных матчей направляются на нужды армии и гуманитарные вопросы.


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Источник: https://t.me/OP_UA/6233
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comments

Обсуждения

Валентина

сегодня, 12:07

Это всё понятно, горько и печально!Не дай Бог, придётся такое говорить и другим городам!Тогда Что это всё означает??

Бубочка чмо

сегодня, 12:06

Воно і понятно: все на «велике крадівництво» пішло

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