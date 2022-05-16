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Главная Новости Оборона 2022 Защитники Запорожской области уничтожили вражеский склад боеприпасов
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Защитники Запорожской области уничтожили вражеский склад боеприпасов

Украинские воины продолжают уничтожать вражескую живую силу и технику

сегодня, 10:44
Автор:

Денис
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Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают выполнять задание по отпору и сдерживанию российской агрессии. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

Защитники Запорожской области уничтожили вражеский склад боеприпасов

ВСУ

Так, по данным Ткачука, защитники Запорожской области за предыдущие сутки (15 мая) уничтожили:

• 37 лиц личного состава противника (еще 54 были ранены);

• один танк;

• две реактивные системы залпового огня "Град";

• 15 боевых бронированных машин;

• два противотанковых ракетных комплекса;

• шесть единиц автомобильной техники.

Кроме того, нашим воинам удалось уничтожить вражеских склад боеприпасов и захватить одну БМП 3. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что путин созывает саммит ОДКБ: удастся ли Кремлю втянуть еще какую-то из стран в войну против Украины. В Кремле не прекращают попыток заручиться поддержкой хотя бы лояльных к себе стран в войне против Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

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Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/378933320957481
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