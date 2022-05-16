Защитники Запорожской области уничтожили вражеский склад боеприпасов

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Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают выполнять задание по отпору и сдерживанию российской агрессии. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.
ВСУ
Так, по данным Ткачука, защитники Запорожской области за предыдущие сутки (15 мая) уничтожили:
• 37 лиц личного состава противника (еще 54 были ранены);
• один танк;
• две реактивные системы залпового огня "Град";
• 15 боевых бронированных машин;
• два противотанковых ракетных комплекса;
• шесть единиц автомобильной техники.
Кроме того, нашим воинам удалось уничтожить вражеских склад боеприпасов и захватить одну БМП 3.
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