Защитники Запорожской области уничтожили вражеский склад боеприпасов

Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают выполнять задание по отпору и сдерживанию российской агрессии. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

ВСУ

Так, по данным Ткачука, защитники Запорожской области за предыдущие сутки (15 мая) уничтожили:

• 37 лиц личного состава противника (еще 54 были ранены);

• один танк;

• две реактивные системы залпового огня "Град";

• 15 боевых бронированных машин;

• два противотанковых ракетных комплекса;

• шесть единиц автомобильной техники.

Кроме того, нашим воинам удалось уничтожить вражеских склад боеприпасов и захватить одну БМП 3.

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